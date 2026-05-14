Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

Eesti korvpallur Henri Veesaar rääkis USA meediale, et otsus pürgida NBA-sse ei sõltunud rahast ning usub, et praegu on tema jaoks õige aeg astuda karjääris samm kõrgemale.

22-aastane ja 213 sentimeetri pikkune Veesaar pani aprilli lõpus oma nime kirja NBA talendikorjesse ehk draft'i. Alates pühapäevast on ta veetnud oma päevad Chicagos, kus tema ja veel 72 andekat korvpallurit näitavad oma oskusi ja mõõtmeid NBA klubidele.

Veesaarel oli võimalus jääda veel üheks hooajaks NCAA-sse, kuid ütles kolmapäeval ESPN-ile, et arutas oma tulevikuplaane North Carolina uue peatreeneri Michael Malone'iga ja otsustas ikkagi osaleda juunikuu lõpus toimuvas draft'is. "Ma jään kindlasti draft'i. See otsus oli sajaprotsendiliselt minu. Olen kindel, et see on õige samm," sõnas ta.

Erinevad USA väljaanded on oma draft'i eelvaadetes ennustanud eestlase maandumispaigaks esimese ringi lõppu. CBS Sports seostab teda Atlanta Hawksiga (23. valik), ESPN Los Angeles Lakersiga (25. valik), NBA Draft Room Boston Celticsiga (27. valik) ning Bleacher Report Minnesota Timberwolvesiga (28. valik).

"Raha teenimine on oluline osa elust. See avab uksi ja võimaldab pere eest hoolt kanda, aga ma ei ole kunagi langetanud otsuseid rahast lähtudes. Kui läksin 15-aastasena Madridi Reali akadeemiasse, siis oleksin võinud rohkem raha küsida, kuid ma ei teinud seda. Minu suurem siht oli jõuda NCAA-sse. Ülikooli valides ma ka ei lähtunud sellest, kes kõige suurema summa pakub mulle, vaid valisin ikkagi selle järgi, kus oli mul võimalik kõige paremini areneda," selgitas Veesaar.

Ta märkis, et on valmis end NBA-s proovile panema nii keskmängija kui ka suure ääre positsioonil. "Minu positsioon sõltub sellest, milline on klubi mängustiil. Olen väga mitmekülgne mängija, kes saab hakkama mõlemal positsioonil."

Veesaar rääkis veel, et on NBA mängijatest üritanud õppida Karl-Anthony Townsilt, Isaiah Hartensteinilt, Domantas Saboniselt, Nikola Jokicilt ja Blake Griffinilt. "Igalt NBA mängijalt on võimalik midagi õppida. Mulle endale tundub, et sarnanen kõige rohkem Hartensteiniga, kes on rünnakul ühendav jõud ja isetu mängija," selgitas Veesaar.

NBA draft algab Eesti aja järgi öösel vastu 24. juunit.

