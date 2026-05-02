USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

Eesti korvpallikoondislane Stefan Vaaks on tegemas oma karjääris märgilist sammu. Pärast debüütaastat Providence'is vahetas tagamängija ülikooli ning liitus USA üliõpilasliiga tippude hulka kuuluva Illinois'i programmiga. Suure tõenäosusega saab Vaaks esindada suvel ka Eesti koondist.

Vaaks liitus eelmisel suvel Providence'i ülikooliga ning tegi NCAA-s väga eduka debüüthooaja, visates keskmiselt 15,8 punkti mängus​. "Jään selle kogemusega rahule. Juba eelmisel aastal ütlesin, et valisin ülikooli, kus saan mänguaega. Seal sain väga palju mängida ja nüüd sain suuremasse ülikooli minna," rääkis Vaaks ERR-ile. "NCAA-s tuli harjuda füüsilisuse ja kiirusega. Eesti-Läti liigas ei ole need sellisel tasemel. Kuna läksin sinna vigastusega, siis võib-olla võttis kohanemine seetõttu veidi aega," lisas ta.

Uueks sihtpunktiks on mainekas Illinois' ülikool, mis jõudis tänavu NCAA finaalturniiril ehk Märtsihullusel poolfinaali. "Mind kõnetas see fakt, et neil on palju eurooplasi. Üle-eelmisel aastal mängis seal leedulane Kasparas Jakucionis, kes on sarnane minu mängustiilile. Senine põhitagamängija Keaton Wagler läheb NBA draft'i. Illinois nägi seda visiooni, et mina asendaks tema rolli. Ma arvan, et see on suur kompliment mulle," sõnas Vaaks.

"Kokkuvõttes oli valik üsna lihtne. Tegin ainult kahe kooliga Zoom'i kõne ja pärast kõne Illinois'ga sain kohe aru, et see on õige koht, kuhu minna," lisas ta.

Eesti korvpallisõpru huvitab aga kõige rohkem, kas uue koduülikooli reeglid lubavad noorel tagamängijal sel suvel rahvuskoondist esindada. Sellel nädalal oli Vaaksil kõne koondise peatreeneri Heiko Rannulaga.

"Põhimõtteliselt olen koondisesse tulemas. Päris 100 protsenti pole veel kindel, aga 95 protsenti, kuid tulen väikese hilinemisega. Minu teada koondise kogunemised algavad 15. juunil ja päris nii vara mina ei saa. Loodetavasti saan kuskil 20.-21. juunil tulema USA-st. Nad USA-s tahavad ka seda tiimikeemiat paika saada, mis on täiesti arusaadav," selgitas Vaaks.

Kiire tähelend USA-s tähendab, et igat sammu jälgitakse kodumaal suure huviga. "Jah, pean oma tegemistes olema ettevaatlikum. Paljud jälgivad mind ja üritan olla eeskujuks noorematele korvpalluritele," ütles Vaaks. "Paljud korvpallurid unistavad USA-s suure publiku ees mängimisest. Ma ei ütleks, et tunnen survet. Eks vahepeal ikka on pinget tunda, sest tahan olla perfektne ja igas mängus hästi mängida. Väljast ma survet ei tunne. Vahepeal fännid ütlevad halvasti, aga see käib asjaga kaasas. Saan sellest aru."