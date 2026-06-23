NBA suurtehing: Miami Heat sai enda ridadesse Giannis Antetokounmpo

Milwaukee saab vastu Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware'i ja Kasparas Jakučionise ning mitu tulevikku suunatud draftivalikut. Nende seas on tänavuse drafti 13. valik, õigus vahetada 2030. aasta esimese ringi valikuid ning Miami esimese ringi draftivalikud 2031. ja 2033. aastal. Lisaks saab Bucks 2033. aasta teise ringi draftivaliku. Tehing ootab veel NBA ametlikku kinnitust.

31-aastane Antetokounmpo veetis kogu senise NBA-karjääri Milwaukee Bucksi ridades. Ta aitas klubi 2021. aastal NBA meistritiitlini ning on kahel korral valitud liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP).

Lõppenud hooajal piirasid Antetokounmpot vigastused. Ta viskas keskmiselt 27,6 punkti ja võttis 9,9 lauapalli mängus, kuid jäi hooaja lõpus 15 kohtumisest kõrvale. Bucks põhjendas tema eemalejäämist vigastusega, kuid Antetokounmpo ise kinnitas, et oleks soovinud mängida.

Viimastel päevadel spekuleeriti palju Antetokounmpo tuleviku üle. Meedia teatel polnud ta rahul Milwaukee võimalustega lähiaastatel NBA meistritiitli eest võidelda. Bucksi juhtkond kaalus lisaks Miami pakkumisele ka Boston Celtics oma, kuid otsustas lõpuks Heati kasuks.