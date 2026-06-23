X!

NBA suurtehing: Miami Heat sai enda ridadesse Giannis Antetokounmpo

Korvpall
Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Miami Heat sai NBA suurtehinguga enda ridadesse Milwaukee Bucksi tähe Giannis Antetokounmpo. Koos temaga siirdub Miamisse ka Bobby Portis.

Milwaukee saab vastu Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware'i ja Kasparas Jakučionise ning mitu tulevikku suunatud draftivalikut. Nende seas on tänavuse drafti 13. valik, õigus vahetada 2030. aasta esimese ringi valikuid ning Miami esimese ringi draftivalikud 2031. ja 2033. aastal. Lisaks saab Bucks 2033. aasta teise ringi draftivaliku. Tehing ootab veel NBA ametlikku kinnitust. 

31-aastane Antetokounmpo veetis kogu senise NBA-karjääri Milwaukee Bucksi ridades. Ta aitas klubi 2021. aastal NBA meistritiitlini ning on kahel korral valitud liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP). 

Lõppenud hooajal piirasid Antetokounmpot vigastused. Ta viskas keskmiselt 27,6 punkti ja võttis 9,9 lauapalli mängus, kuid jäi hooaja lõpus 15 kohtumisest kõrvale. Bucks põhjendas tema eemalejäämist vigastusega, kuid Antetokounmpo ise kinnitas, et oleks soovinud mängida.

Viimastel päevadel spekuleeriti palju Antetokounmpo tuleviku üle. Meedia teatel polnud ta rahul Milwaukee võimalustega lähiaastatel NBA meistritiitli eest võidelda. Bucksi juhtkond kaalus lisaks Miami pakkumisele ka Boston Celtics oma, kuid otsustas lõpuks Heati kasuks.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

korvpalliuudised

12:18

NBA suurtehing: Miami Heat sai enda ridadesse Giannis Antetokounmpo

22.06

Bigbank/Kalev täieneb ameeriklasest tagamängijaga

22.06

Gregor Kuuba pikendas Bigbank/Kaleviga lepingut

22.06

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

22.06

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

Killing jätkab Bigbank/Kalevi meeskonna abitreenerina

20.06

Biberovici võiduvise viis Fenerbahce kolmandat korda järjest meistriks

19.06

Meistritiitlist sekundi kaugusel olnud Legia kaotas lõpusireeni kõlades

19.06

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

19.06

Bigbank/Kalevi tegevjuht: võitleme ikka kõige kirkamate medalite eest

19.06

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

19.06

Tallinnas toimub Euroopa suurim fännklubide korvpalliturniir

17.06

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

17.06

Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

videod

sport.err.ee uudised

14:50

Kahetunnine äikesepaus pani MM-koondised ebatavaliselt aega veetma

14:15

Erki Noole õpilase Vannineni hooaeg sai enneaegse lõpu

13:43

Manchester United kindlustas uue hiidstaadioni jaoks vajaliku maa

12:52

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

12:18

NBA suurtehing: Miami Heat sai enda ridadesse Giannis Antetokounmpo

11:40

Argentina ründaja soovib Madridi Atleticost lahkuda

10:58

Hengelos sündis mitu isiklikku rekordit enne EM-i

10:20

Vigastuskartus jättis Hodgkinsoni kodused meistrivõistlused pooleli

09:44

MM-ilt poja sünnile läinud Doku sai terava kriitika osaliseks

08:52

Šveitsi valitsus andis rohelise tule 2038. aasta taliolümpia taotlusele

08:17

Kulešov ja Kuusk võitsid Pärnumaa Võidupüha maratoni

08:04

Alžeeria pööras Jordaania vastu kaotusseisu võiduks

07:19

Mbappe kerkis Klosega ühele pulgale, Haalandilt samuti kaks tabamust

22.06

Vägilase jooksu võitnud Külli Sizaskit edestas vaid üks mees

22.06

Suppi teenis Belgias soolovõidu

loetumad

22.06

Messi lõi Austriale kaks väravat ja võttis Kloselt rekordi üle Uuendatud

07:19

Mbappe kerkis Klosega ühele pulgale, Haalandilt samuti kaks tabamust

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

22.06

Hooaja pooleli jätnud Giacomeli tabas uus tagasilöök

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

22.06

Endine Wimbledoni meister sai pika võistluskeelu

22.06

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

08:04

Alžeeria pööras Jordaania vastu kaotusseisu võiduks

22.06

Erm loobus Ratingeni võistlusest

12:52

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo