Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

Sügisest Providence'i ülikooli tudeerima läinud Vaaks tegi suurepärase debüüthooaja ning kogus tänavu pea igas mängus kahekohalise punktisumma. Providence ei leidnud aga tugevas Big Eastis suurt edu ning pidi konverentsi finaalturniiril esinumber St. John'si paremust tunnistama.

Ülikool lasi seejärel lahti peatreener Kim Englishi ning mõni päev hiljem teatas Vaaks, et andis oma nime üleminekuportaali ning vahetab ülikooli.

Eestlast peeti transfer portal'is vägagi väärtuslikuks mängijaks - The Athleticu pingereas oli ta kümnes, ESPN-i omas isegi üheksas mängumees. Pühapäeva hilisõhtul tegi 20-aastane mängujuht ühismeediasse postituse, milles avalikustas, et mängib järgmisel hooajal Illinois' ülikoolis.

Illinois' näol on tegemist tugeva korvpallikooliga, mis sai tänavu NCAA põhiturniiri lõpuks viienda asetuse. NCAA finaalturniiril ehk Märtsihullusel jõudis Illinois tänavu poolfinaali, 2005. aastal jäädi finaalis alla võimsale North Carolinale. Peatreener Brad Underwood on ametis olnud üheksa hooaega ning alates 2020-21 hooajast on Illinois alati Märtsihullusele jõudnud.

Vaaks on Illinois' esimene lisandus järgmiseks hooajaks, meeskond jätab küll alles suurema osa oma eesliinist, kuid kaotab mõlemad mullused algkoosseisu tagamängijad. Illinois' meeskonnas on märkimisväärselt palju eurooplasi, muuhulgas peaks tiimi juurde jääma Serbia korvpallilegendi Predrag Stojakovici poeg Andrej. Vaaks peaks saama võimaluse mänge alustada koos Quentin Colemaniga, aga Illinois tahab meeskonda lisada ka mullu Wisconsini eest hästi mänginud John Blackwelli.

Illinois'st on alates 2023. aastast NBA-sse jõudnud neli mängijat, nende hulgas Golden State Warriorsis mängiv Brandin Podziemski ja Miami Heatis mängiv leedulane Kasparas Jakucionis. Kõrgeim NBA draft'i valik on 2005. aastal kolmandana Utah Jazzi läinud Deron Williams, vilistlaste hulka kuuluvad veel näiteks Nick Anderson ja Derek Harper.