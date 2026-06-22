Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

Korvpalliliigas NBA toimub Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva draft ehk talendikorje ning Oklahoma City Thunder ja Atlanta Hawks tegid selle eel esimese vahetustehingu.

Thunder saatis 27-aastase Aaron Wigginsi Atlanta Hawksi, kes saadab mängumehe eest vastu õiguse valida teises valikuvoorus nii 2030. aasta draft'i kui ka 2032. aasta draft'is.

Hawks jõudis möödunud hooajal kahe aasta järel taas play-off'i ning andis avaringis lõpuks meistriks tulnud New York Knicksile ka lahingu, aga jäi lõpuks alla kuues mängus. Wiggins pakub neile soliidset kaitset ning oma karjääri jooksul on ta tabanud kaugviskejoone tagant 38-protsendilise täpsusega. Atlantas on omajagu noort talenti, tiimi liidriks ning tulevikuks peetakse Jalen Johnsonit, kes tegi tänavu suure arenguhüppe ning pääses ka tähtede mängule.

Thunderi poolt on see vangerdus aga veelgi põnevam. Nimelt on mullu NBA meistriks tulnud meeskonnal tänavuses talendikorjes kaks esimese vooru valikut, mis on saadud läbi erinevate vahetustehingute. Meeletult aktiivne Oklahoma City valib 12. ja 17. positsioonil, aga juba mõnda aega on levinud kuulujutud, et nad tahavad neid kaht valikut kasutada, et veelgi kõrgemale ronida.

Draft'i esimesed neli valikut on üpriski kindlad - AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer ja Caleb Wilson. On raske uskuda, et Washington Wizards, Utah Jazz, Memphis Grizzlies või Chicago Bulls oma valikuid ära vahetada soovivad, kuid viiendana valib Los Angeles Clippers, kes võib alustada uut peatükki ning loobuda Kawhi Leonardi teenetest. Suur pakkumine Thunderilt aitaks Clippersil laduda tugeva vundamendi tulevikuks, isegi kui tuleks liikuda esimeses valikuvoorus tahapoole.

Wigginsi liikumine Hawksi on esimene vahetustehing, aga ei jää kindlasti viimaseks. Tõenäoliselt vahetab klubi näiteks kreeklane Giannis Antetokounmpo, kes on juba paar aastat olnud rahulolematu Milwaukee Bucksi koosseisuga. Järgmisel hooajal võib uut särki kanda ka Kevin Durant, kuulujutud käivad kaasas ka Zion Williamsoni ning Ja Morantiga.

Eestlaste jaoks on aga kõige huvitavam näha, kus Henri Veesaar oma NBA karjääri alustab. USA meedias ennustatakse, et keskmängija valitakse ära esimese valikuvooru lõpus, mis ei oleks tema jaoks üldse halb variant, sest halvemad tiimid saavad esimestena valida. Veesaart on seostatud näiteks New York Knicksiga, Los Angeles Lakersiga, Denver Nuggetsiga, Boston Celticsiga ja ka Minnesota Timberwolvesiga.

NBA draft saab alguse Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva, ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku otseblogis.