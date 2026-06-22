X!

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

Korvpall
Aaron Wiggins
Aaron Wiggins Autor/allikas: SCANPIX/AA/ABACA
Korvpall

Korvpalliliigas NBA toimub Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva draft ehk talendikorje ning Oklahoma City Thunder ja Atlanta Hawks tegid selle eel esimese vahetustehingu.

Thunder saatis 27-aastase Aaron Wigginsi Atlanta Hawksi, kes saadab mängumehe eest vastu õiguse valida teises valikuvoorus nii 2030. aasta draft'i kui ka 2032. aasta draft'is.

Hawks jõudis möödunud hooajal kahe aasta järel taas play-off'i ning andis avaringis lõpuks meistriks tulnud New York Knicksile ka lahingu, aga jäi lõpuks alla kuues mängus. Wiggins pakub neile soliidset kaitset ning oma karjääri jooksul on ta tabanud kaugviskejoone tagant 38-protsendilise täpsusega. Atlantas on omajagu noort talenti, tiimi liidriks ning tulevikuks peetakse Jalen Johnsonit, kes tegi tänavu suure arenguhüppe ning pääses ka tähtede mängule.

Thunderi poolt on see vangerdus aga veelgi põnevam. Nimelt on mullu NBA meistriks tulnud meeskonnal tänavuses talendikorjes kaks esimese vooru valikut, mis on saadud läbi erinevate vahetustehingute. Meeletult aktiivne Oklahoma City valib 12. ja 17. positsioonil, aga juba mõnda aega on levinud kuulujutud, et nad tahavad neid kaht valikut kasutada, et veelgi kõrgemale ronida.

Draft'i esimesed neli valikut on üpriski kindlad - AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer ja Caleb Wilson. On raske uskuda, et Washington Wizards, Utah Jazz, Memphis Grizzlies või Chicago Bulls oma valikuid ära vahetada soovivad, kuid viiendana valib Los Angeles Clippers, kes võib alustada uut peatükki ning loobuda Kawhi Leonardi teenetest. Suur pakkumine Thunderilt aitaks Clippersil laduda tugeva vundamendi tulevikuks, isegi kui tuleks liikuda esimeses valikuvoorus tahapoole.

Wigginsi liikumine Hawksi on esimene vahetustehing, aga ei jää kindlasti viimaseks. Tõenäoliselt vahetab klubi näiteks kreeklane Giannis Antetokounmpo, kes on juba paar aastat olnud rahulolematu Milwaukee Bucksi koosseisuga. Järgmisel hooajal võib uut särki kanda ka Kevin Durant, kuulujutud käivad kaasas ka Zion Williamsoni ning Ja Morantiga.

Eestlaste jaoks on aga kõige huvitavam näha, kus Henri Veesaar oma NBA karjääri alustab. USA meedias ennustatakse, et keskmängija valitakse ära esimese valikuvooru lõpus, mis ei oleks tema jaoks üldse halb variant, sest halvemad tiimid saavad esimestena valida. Veesaart on seostatud näiteks New York Knicksiga, Los Angeles Lakersiga, Denver Nuggetsiga, Boston Celticsiga ja ka Minnesota Timberwolvesiga.

NBA draft saab alguse Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva, ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku otseblogis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

08:33

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

Killing jätkab Bigbank/Kalevi meeskonna abitreenerina

20.06

Biberovici võiduvise viis Fenerbahce kolmandat korda järjest meistriks

19.06

Meistritiitlist sekundi kaugusel olnud Legia kaotas lõpusireeni kõlades

19.06

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

19.06

Bigbank/Kalevi tegevjuht: võitleme ikka kõige kirkamate medalite eest

19.06

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

19.06

Tallinnas toimub Euroopa suurim fännklubide korvpalliturniir

17.06

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

17.06

Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

17.06

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond täiendas koosseisu Pärnu põhimehega

17.06

Eesti 3x3 korvpallikoondis kvalifitseerus EM-ile

16.06

Chicago Bulls palkas peatreeneriks NBA meistrist brasiillase

16.06

Taavet Hinrikus ostis osaluse NBA meeskonnas

videod

sport.err.ee uudised

09:07

Serena Williams osaleb Wimbledoni slämmiturniiril

08:33

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

08:05

Martin Rump teenis Nürburgringil märgilise võidu

06:13

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

00:08

Vähemuses lõpetanud Belgia viigistas Iraaniga

21.06

Karol Mets: Deniz Undavi vastu tuleb teha palju ennetavat tööd

21.06

Tihemetsas alistas Rillo Saare, Lihtsa ja Lamp jätkasid võidulainel Uuendatud

21.06

Eesti lõpetas Euroopa liiga võiduga kolmes geimis

21.06

Valga triatlonil võitsid esmakordselt Eesti meistritiitli Pius ja Zukker

21.06

Mauri Villmann tuli kodusel turniiril Eesti parimana üheksandaks

21.06

Kertu Laak: meil on uue peatreeneriga hea visioon ja see töötab

21.06

Eesti naiskond kaotas võidetud avageimi järel Kreekale Uuendatud

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

ETV spordisaade, 21. juuni

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

loetumad

21.06

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Vahetusmees Undavi teise poolaja väravad viisid Saksamaa alagrupist edasi

21.06

Eesti epeenaiskond tuli EM-il viiendaks Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

20.06

Holland lõi Rootsile viis väravat ja andis konkurentidele tormihoiatuse

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

21.06

Jefimova saavutas Indianapolises teise koha: eelistan võita

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo