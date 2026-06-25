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Veesaar: veri, higi ja pisarad tõid viimaks tulemuse

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: Kuvatõmmis
Korvpall

Henri Veesaarest sai Martin Müürsepa järel teine eestlane, kes NBA talendikorjes ehk draft'is valituks osutunud. Kolmapäeval tõi eestlase 52. valikuga oma koosseisu Atlanta Hawks.

Neljapäevasel uustulnukate pressikonverentsil osalesid lisaks Veesaarele veel Hawksi kaheksas valik Kingston Flemings ning 23. valitud Zuby Ejiofor, samuti võistkonna spordijuht Onsi Saleh, kes kiitis eestlast pressikonverentsi alguses soojalt.

"Uskumatu mängutajumine, tema oskus mängu lugeda ja sööte leida. Ta on rünnakul kõrgetasemeline mängija, pikkade meeste viskeoskus on tänapäeva korvpallis väga tähtis. Korvialune kaitse, viskeblokeeringud: meil oli kõvasti õnne, olime šokeeritud, et ta oli ikka veel saadaval. Hüppasime üles-alla!" rääkis Saleh.

Veesaar rääkis pressikonverentsil, et NBA mängijatest on talle ammu sümpatiseerinud Karl-Anthony Townsi mängustiil. "Ta on üks nendest pikkadest, kes viskab hästi ja oskab palliga läbi murda. Viimasel ajal olen palju vaadanud, kuidas [Oklahoma City Thunderi mängijad] Isaiah Hartenstein ja Jalen Williams ilma pallita liiguvad ja kuidas neil õnnestub tiimile väljakul eeliseid luua ka ilma palli puudutamata."

Ajakirjanikud uurisid kolmelt valituks osutud mängijalt, mis tundeid neis tekitas Atlantasse siirdumine. Veesaar tõi välja, et tema jaoks oli eriti tähtis, et sai aega veeta oma pere ja lähedaste seltsis.

"Väikesest riigist tulnuna näen, et raske töö kannab lõpuks vilja. Teada, et olen lõpuks jõudnud NBA-sse, on eriline hetk. Tundub justkui, nagu veri, higi ja pisarad tõid viimaks tulemuse. On äärmiselt tähtis olla meeskonnas, kus mängijate arendamine on esmatähtsaks," sõnas Veesaar.

Oma mängu kõige alahinnatumaks küljeks pidas eestlane pressikonverentsil pick'n'roll-kaitset, puudustest rääkides ütles ta enda paremal käel istunud Flemingsile, et küllap tuleb neil koos jõusaalis palju aega veeta ning massi kasvatada, et kaitses paremaks saada.

Vaata pressikonverentsi täispikkuses:

Toimetaja: Anders Nõmm

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