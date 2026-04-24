USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

Henri Veesaar
USA spordimeedia kirjutab, et eelmise hooaja North Carolina ülikoolis veetnud Henri Veesaar pani oma nime kirja suvisesse korvpalliliiga NBA talendikorjesse ehk draft'i.

22-aastane Veesaar mängis oma esimesed NCAA ülikooliaastad Arizonas, aga sai lõppenud hooajaks North Carolinas senisest oluliselt suurema rolli ning kogus 31 mänguga keskmiselt 17 punkti, 8,7 lauapalli ja 1,2 viskeblokeeringut mängu kohta.

North Carolina kukkus aga NCAA finaalturniiri avaringis konkurentsist ning ülikool loobus senise peatreeneri Hubert Davise teenetest. Kui üsna varakult oli kindel, et Veesaare korvialune partner Caleb Wilson valitakse NBA draft'is esimeste seas, siis eestlase tuleviku kohal oli rohkem küsimärke.

CBS Sports kirjutas reedel aga, et Veesaar on siiski otsustanud North Carolina tasuvast pakkumisest loobuda ning samuti oma nime draft'i üles anda.

Tänavu toimub unistuste korvpalliliiga draft 24.-25. juunil New Yorgis: avapäeval tehakse esimese ringi valikud ehk valitakse 30 esimest mängijat. Seda, kas Veesaar ka nende hulka kuulub, näevad erinevad portaalid erinevalt: kaks nädalat tagasi pani ESPN Veesaare oma pingereas 44. meheks, aga CBS hindab teda näiteks 26. kohale ja pakub, et eestlane võib valituks osutuda juba varemgi.

CBS-i korvpallianalüütik Matt Norlander kirjutas oma sotsiaalmeedias, et mitu ülikooli lootsid Veesaart sealjuures järgmiseks aastaks endi ridadesse meelitada ning mõned neist panid lauale ka enam kui kuus miljonit dollarit väärt lepingu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

19:45

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

14:57

Finaalis Viimsi duubli alistanud Keila Coolbet tuli Saku II liiga meistriks

12:33

Mike James lahkub hooaja järel Monacost

08:43

McCollumi võiduvise viis Hawksi juhtima, Wolves jooksis Nuggetsist üle

23.04

FIBA lubab Venemaa ja Valgevene noored 3x3 väljakule

23.04

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

23.04

Sõber jätkab Keila KK-s noortetreenerina, peatreeneriks saab itaallane

23.04

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

23.04

Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

22.04

Drellile NBA-s debüüdi andnud treener lahkus Bullsi tüüri juurest

22.04

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

22.04

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

22.04

Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

22.04

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

22.04

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

videod

sport.err.ee uudised

19:45

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

19:10

Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

18:50

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier

17:54

WRC-ga liituv Hispaania meeskond tahab rooli taha Dani Sordot

17:37

Ründva teeb Bosnias hooaja parimaid sõite

16:56

Tartus avatakse nädalavahetusel Emajõe karikaga kodune sõudehooaeg

16:24

Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

15:53

Paskotši hooaeg on vigastuse tõttu lõppenud

15:23

Poola võõrustab 2028. aastal kergejõustiku EM-i

14:57

Finaalis Viimsi duubli alistanud Keila Coolbet tuli Saku II liiga meistriks

14:20

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

13:44

Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

13:05

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

12:33

Mike James lahkub hooaja järel Monacost

12:01

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

loetumad

23.04

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

10:52

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

14:20

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

13:05

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

23.04

Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

23.04

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

23.04

Yamali klubihooaeg on läbi, MM-iks on lootust

23.04

Itaalia spordiminister: Iraani eemaldamine MM-ilt poleks kohane

12:01

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

23.04

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo