USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

USA spordimeedia kirjutab, et eelmise hooaja North Carolina ülikoolis veetnud Henri Veesaar pani oma nime kirja suvisesse korvpalliliiga NBA talendikorjesse ehk draft'i.

22-aastane Veesaar mängis oma esimesed NCAA ülikooliaastad Arizonas, aga sai lõppenud hooajaks North Carolinas senisest oluliselt suurema rolli ning kogus 31 mänguga keskmiselt 17 punkti, 8,7 lauapalli ja 1,2 viskeblokeeringut mängu kohta.

North Carolina kukkus aga NCAA finaalturniiri avaringis konkurentsist ning ülikool loobus senise peatreeneri Hubert Davise teenetest. Kui üsna varakult oli kindel, et Veesaare korvialune partner Caleb Wilson valitakse NBA draft'is esimeste seas, siis eestlase tuleviku kohal oli rohkem küsimärke.

CBS Sports kirjutas reedel aga, et Veesaar on siiski otsustanud North Carolina tasuvast pakkumisest loobuda ning samuti oma nime draft'i üles anda.

Tänavu toimub unistuste korvpalliliiga draft 24.-25. juunil New Yorgis: avapäeval tehakse esimese ringi valikud ehk valitakse 30 esimest mängijat. Seda, kas Veesaar ka nende hulka kuulub, näevad erinevad portaalid erinevalt: kaks nädalat tagasi pani ESPN Veesaare oma pingereas 44. meheks, aga CBS hindab teda näiteks 26. kohale ja pakub, et eestlane võib valituks osutuda juba varemgi.

CBS-i korvpallianalüütik Matt Norlander kirjutas oma sotsiaalmeedias, et mitu ülikooli lootsid Veesaart sealjuures järgmiseks aastaks endi ridadesse meelitada ning mõned neist panid lauale ka enam kui kuus miljonit dollarit väärt lepingu.