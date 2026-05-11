NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

NBA draft'i loteriis on põhihooaja kolmel kõige kehvemal meeskonnal kõige suurem tõenäosus esivaliku saamiseks. Tänavu oli nendeks meeskondadeks Washington Wizards (17-65), Indiana Pacers (19-63) ning Brooklyn Nets (20-62). Enam kui kümneprotsendiline tõenäosus oli veel Utah Jazzil (22-60) ja Sacramento Kingsil (22-60).

Loterii võitjaks tuligi tänavu põhiturniiril kõige vähem võite teeninud Wizards, kes sai viimati draft'is esimesena valida 2010. aastal, kui Kentucky ülikoolist toodi koosseisu mängujuht John Wall. Alates sellest talendikorjest on Wizards teinud veel kaheksa esikümne valikut, seejuures valis klubi tunamullu teisena Alex Sarri.

Teisena saab valida Jazz, kolmanda Grizzlies, aga neljandana hoopis Chicago Bulls (31-51). Viienda valiku sai omale Pacers, aga Indiana klubi tõi hooaja sees vahetustehinguga koosseisu keskmängija Ivica Zubaci. Tehingusse kaasati tänavuse talendikorje esimese vooru valik, kuid see oli kaitstud, juhul kui Pacers saanuks valida esimese nelja hulgas. Indiana risk ei tasunud lõpuks ära ning nende viies valik läks hoopis üle Los Angeles Clippersile (42-40).

Tänavune NBA draft tõotab tulla huvitav ja mitte ainult seepärast, et eestlane Henri Veesaar vahest esimeses voorus valitakse. Potentsiaalseid esimese valiku mehi on mitu, aga pärast loteriid tehtud ennustustes seostatakse Wizardsiga kõige enam BYU ülikooli ääremängijat AJ Dybantsat. Esinelik on tõenäoliselt paigas ning oodatakse, et lisaks Dybantsale kerkivad esimese vooru tippu Kansase tagamees Darryn Peterson, Duke'i ääremängija Cameron Boozer ja Veesaare ääremängijast tiimikaaslane Caleb Wilson.

Mitmed portaalid peavad Veesaart esimese vooru meheks, CBS Sports seostab oma hiljutises ennustuses eestlast Atlanta Hawksiga (23. valik), ESPN Los Angeles Lakersiga (25. valik), NBA Draft Room Boston Celticsiga (27. valik) ning Bleacher Report Minnesota Timberwolvesiga (28. valik).

NBA draft algab Eesti aja järgi öösel vastu 24. juunit.