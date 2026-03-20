Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

Eesti korvpallur Henri Veesaar ja tema koduülikool North Carolina (6.) kaotasid NCAA finaalturniiril ehk Märtsihullusel Lõuna regiooni avaringis lisaajal VCU-le (11.) 78:82.

North Carolina dikteeris avapoolajal mängu käiku ja läks poolajapausile 39:28 eduseisus. Teise poolaja alguses kasvas vahe 19-punktiliseks (56:37), kuid VCU hakkas Terrence Hill Jr.-i eestvedamisel tasapisi lähemale tulema ning viigistas 11 sekundit enne normaalaja lõppu seisu 75:75-le. Veesaar sai North Carolina viimasel rünnakul palli, aga tegi valesöödu.

Lisaajal pääses VCU esimesena juhtima ning oli 4,2 sekundit enne lõppu ees 80:78. Veesaar teenis siis vabavisked, millest esimene ei tabanud. Teise vabaviske pidi eestlane meelega mööda viskama, et lauapall haarata ja kiire korviga viigistada, kuid viskas palli korvist täiesti mööda ja VCU jõudis pallile esimesena jaole.

Kokku 42 mänguminutit teeninud Veesaar tõi North Carolina parimana 26 punkti (kahesed 6/12, kolmesed 3/6, vabavisked 5/9), lisaks hankis kümme lauapalli, jagas neli korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike, aga sooritas ka kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Hill Jr. kogus võitjate poolel üleplatsimehena 34 punkti.

North Carolina jaoks sai hooaeg läbi. VCU läheb järgmises ringis vastamisi Illinois'ga (3.), kes oli 105:70 parem Pennsylvaniast (14.).

Veesaar mängis sel hooajal 30 kohtumises, saades keskmiselt mängus kirja 16,7 punkti, 8,7 lauapalli, 2,0 korvisöötu ja 1,2 viskeblokeeringut. Erinevad NBA draft'i eelvaated pakuvad, et eestlane osutub valituks, kuid Veesaar ise ei ole veel otsustanud, kas annab oma nime üles draft'i või teeb NCAA-s veel ühe hooaja.