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BC Pärnu jäi kontrollmängus Leedu kõrgliigaklubile alla

Korvpall
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Tartu Ülikool Maks&Moorits – Pärnu Transcom
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Tartu Ülikool Maks&Moorits – Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Pärnu korvpallimeeskond pidi hooajaeelses kontrollmängus tunnistama Leedu kõrgliigaklubi Jonava 11-punktilist paremust.

Kui avaveerand lõppes 23:23 viigiga, siis pikemale mõttepausile läksid pärnakad 33:48 kaotusseisus. Otsustava kümne minuti eel oli Pärnu 20-ga taga, aga Kristjan Evarti hoolealused võitsid viimase veerandi ning lõppseisuks jäi 73:84, kirjutab Delfi Sport.

Pärnu poolel jagunes skoorimine üsna võrdselt, aga tooni andsid leegionärid: Javeon Jones viskas 14, Ilja Sidorov ja Klavs Dubults mõlemad 11 ning Joona Heinonen ja Tsotne Tsartsidze mõlemad 10 punkti. Eelnevates sõprusmängudes Valmierale ja Ventspilsile kaotanud Jonava parimana tõi Tim Lambrecht 16 punkti.

"Saime hea tugeva mängu korraliku vastase vastu. See, mille järgi tulime. Osad asjad, mida soovisime paremini teha, õnnestusid juba parema kvaliteediga. Paar hooajaeelset mängu ongi veel jäänud ja peame iga mänguga paremaks minema, kui tahame FIBA-s midagi teha," ütles Pärnu peatreener Kristjan Evart.

Pärnu peab sel nädalal Leedus teisegi kohtumise sealse esiliiga meeskonnaga. Suvepealinlasi ootavad juba septembri lõpus ees tähtsad mängud, sest nad võtavad FIBA Europe Cupi kvalifikatsioonis mõõtu Aserbaidžaani klubiga Neftci. Esimene kohtumine toimub 23. septembril Bakuus ja teine nädala pärast Pärnu spordihoones.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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