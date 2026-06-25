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Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

Korvpall
Henri Veesaare draft'is Atlanta Hawks
Henri Veesaare draft'is Atlanta Hawks Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Eesti korvpallur Henri Veesaar langes NBA talendikorjes ehk draft'is ootamatult kaugele, kuid alustab oma karjääri maailma kõrgeimas liigas Atlanta Hawksi ridades.

Draft'i eel viitas kõik sellele, et 22-aastane Veesaar võetakse esimese 30 mängija seas, kuid eestlane ei osutunud esimeses valikuvoorus valituks. Teises voorus pidi keskmängija veel päris pikalt ootama kuni Atlanta Hawks 52. valikuga lõpuks eestlase oma koosseisu tõi. Valikuõigus kuulus esialgu Los Angeles Clippersile, kes selle vahetustehinguga Atlantale saatis.

Yahoo Sportsi ajakirjanik Kevin O'Connor kirjutas, et Veesaar ja tema agent keeldusid sõlmimast nn kahepoolset (two-way) lepingut, mille alusel oleks eestlane saanud mängida ka NBA arenguliigas. Veesaarest saab sügisel kolmas eestlane, kes NBA-s mänginud: Martin Müürsepp valiti 1996. aasta draft'is 25. valikuga, Henri Drell jõudis 2024. aasta kevadel unistuste liigasse läbi arenguliiga.

Atlanta tsentriks on tuleval hooajal kuus hooaega NBA-s mänginud Onyeka Okongwu, kes kogus mullu keskmiselt 31 minutiga 15,2 punkti ja 7,6 lauapalli, tabades kaugviskeid 37,6-protsendilise täpsusega. Veesaar võitleb minutite eest veel Jock Landale'i ning Tony Bradleyga. Hawks jõudis eelmisel hooajal idakonverentsis kuuendana play-off'i ning andis lõpuks meistriks tulnud New York Knicksile lahingu, kuid langes avaringis kuue mänguga konkurentsist.

Enne draft'i tugevdati koosseisu Oklahoma City Thunderi talendika tagamängija Aaron Wigginsiga, kes läks Atlantale maksma vaid kaks teise vooru valikut tulevastes draft'ides. Hawksil on äärmiselt palju potentsiaali: Dyson Daniels tegi tunamullu keskmiselt mängus kolm vaheltlõiget ning valiti selle eest ka enim arenenud mängijaks, mullu pälvis selle auhinna tagamees Nickeil Alexander-Walker.

Dünaamiline ääremängija Jalen Johnson valiti mullu esimest korda tähtede mängule ning hooaja käigus toodi vahetustehinguga tiimi Golden State Warriorsi staaride varju jäänud Jonathan Kuminga. Play-off'is toetus Atlanta suuresti kogenud CJ McCollumile, kes sõlmis hiljuti klubiga ka lepingupikenduse. 2024. aastal valis Atlanta draft'i esimese valikuga prantslase Zaccharie Risacheri, kuid ääremängija ei ole veel NBA-s hoogu sisse saanud. Lisaks Veesaarele liitus draft'is Atlantaga veel tagamees Kingston Flemings ja ääremängija Zuby Ejiofor.

Eestlast peaks väljakul nägema juba varsti, NBA suveliiga saab alguse 9. juulil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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