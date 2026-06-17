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Eesti naiskond kohtub Billie Jean King Cupil Andorra ja Luksemburgiga

Tennis
Eesti naiskond pärast võistluste avamist: vasakult Elizaveta Anikina, Ingrid Neel, Elena Malõgina ja Laura Rahnel
Eesti naiskond pärast võistluste avamist: vasakult Elizaveta Anikina, Ingrid Neel, Elena Malõgina ja Laura Rahnel Autor/allikas: Erakogu
Tennis

Eesti naiskond loositi San Marinos peetaval Billie Jean King Cupi III grupi Euroopa tsooni turniiril A-alagruppi koos Andorra ja Luksemburgiga.

Kuigi mõlemad vastased esindavad väikeriike, ei olnud loos eestlastele kõige soodsam. Andorra koosseisus mängib turniiri kõrgeima maailma edetabelikohaga tennisist Victoria Jimenez Kasintseva (WTA 111.), kes võitis 2020. aastal Austraalia lahtiste noorteturniiri. Ülejäänud Andorra mängijad profituuril kaasa ei löö, vahendas Tennisnet.ee.

Luksemburgi kõrgeima asetusega mängija on 23-aastane Marie Weckerle, kes paikneb WTA edetabelis 594. kohal. Alagrupi avakohtumises lähevad vastamisi Luksemburg ja Andorra ning selle mängu tulemus määrab Eesti järgmise vastase.

Teistes alagruppides mängivad B-grupis Moldova, Island ja Kosovo, C-grupis Malta, Iirimaa ja San Marino ning D-grupis Armeenia, Aserbaidžaan, Albaania ja Montenegro.

II gruppi tõusmiseks tuleb alagrupi võitjal kohtuda D-grupi parimaga, kelleks peetakse tõenäoliselt Armeeniat. Eesti mängupäevadel ennustatakse San Marinos ka enam kui 30 kraadi sooja.

Eestit esindavad turniiril Elizaveta Anikina, Ingrid Neel, Elena Malõgina ja Laura Rahnel.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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