Eesti tennisenaiskond alistas Andorra ja tuli alagrupis esimeseks

Päeva esimese mängus alistas Elizaveta Anikina Laura Picheli 6:0, 6:1, kuid teises mängus andis Elena Malõgina seisul 0:6, 0:4 loobumisvõidu maailma 111. reketile Victoria Jimenez Kasintsevale.

Paarismäng oli kolmest kohtumisest tasavägiseim ja kuigi mõlemas setis kaotasid Ingrid Neel ja Laura Rahnel ka oma servigeime, jäid nad lõpuks Kasintseva ja Judit Cartana Alana vastu peale 6:4, 6:4.

Naiskonna treener-kapten Märten Tamla ütles, et noore Anikina valik teise numbri kohale ei olnud tema silmis risk. "Ta on siin praegu ikkagi meie teine number ja seda ka treeningutes näidatu põhjal," ütles Tamla. "Liza on siin mänginud hästi, ainult esimese mängu teises setis hakkas pisut närveerima, ikkagi see oli ju tema debüüt. Kuid kolmandas setis võttis ennast hästi kokku. See vastane, keda ta võitis, on kunagi olnud isegi maailma 234. reket."

Malõgina kohta ütles Tamla, et kohtumises Luksemburgi esireketiga oli ta väga hästi keskendunud ja tegi suurepärase esituse. "Vastane oli muidugi väga tugev ja algusest peale parem. Mängu kestel hakkas Leenal pea valutama ja seetõttu andis ta loobumisvõidu, kuid arvatavasti oli see ainult päikesepiste ja ta saab otsustavas matšis kaasa teha. Tingimused on siin väga rasked, varjus 31 kraadi, aga päikese käes vähemalt 40. Kuumus on tõesti tohutu," ütles Tamla.

Laupäeval kohtub Eesti Armeeniaga, kes sai jagu Albaaniast ja Montenegrost. Armeenia esireket on Elina Avanesjan (WTA 215.), kes veel aasta tagasi esindas Venemaad. Ta on parimal nädalal olnud maailma 36. reket, WTA edetabelikoht on ka Armeenia teisel reketil Ani Amiraghjanil (772.).