Arnaldi haigestus ja andis loobumisvõidu, Zvereviga kohtub Cobolli

Reedel tagas finaalikoha maailma kolmas reket Alexander Zverev, kes alistas neljas setis Jakub Menšiku (ATP 27.). Õhtul pidanuks toimuma ka teine poolfinaal, kuid elu parima turniiri teinud Arnaldi haigestus ja pidi mängust loobuma.

"See ei olnud see, kuidas ma tahtsin seda lõpetada. Tundsin end eile (neljapäeval - toim) kehvasti ja õhtusöögil tabas mind kõhuviirus. Ärkasin kell üks öösel ja oksendasin," rääkis 25-aastane Arnaldi. "Pärast seda ma enam ei maganud, oksendasin hommikul kella kuue-seitsme paiku uuest. Kutsusime siis tohtri, kes andis mulle mingit kraami. Aga ma ei suutnud terve päev süüa, jooksin kohe pärast söömist või joomist tualetti."

"Lootsin veel väljakule saada, aga püsti tõustes hakkab paha olla. See oli ainuõige otsus."

Arnaldi tegi muljetavaldava turniiri ning alistas teel poolfinaali Tallon Griekspoori (ATP 33.), Stefanos Tsitsipase (ATP 79.), Raphael Collignoni (ATP 62.), Frances Tiafoe' (ATP 22.). Seejuures mängis ta nendes neljas mängus kokku 18 setti, Griekspooriga madistas ta neli tundi, Collignoniga viis tundi ning Tiafoe'ga lausa viis ja pool tundi.

Veerandfinaalis läks ta vastamisi kaasmaalase Matteo Berrettiniga (ATP 105.), kes pidi ise teises setis loobuma.

See tähendab, et tänavuste Prantsusmaa lahtiste finaalis lähevad kokku neljandat korda slämmifinaalis mängiv Zverev ning esmakordselt oma karjääris slämmiturniiri poolfinaali pääsenud Cobolli. Nad on varasemalt kohtunud neljal korral, Zverev juhib omavahelises seerias kolm-üks. Prantsusmaa lahtiste finaal toimub pühapäeva õhtupoolikul.