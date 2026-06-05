X!

Arnaldi haigestus ja andis loobumisvõidu, Zvereviga kohtub Cobolli

Tennis
Matteo Arnaldi
Matteo Arnaldi Autor/allikas: SCANPIX/Dubreuil Corinne/ABACA
Tennis

Tennise Prantsusmaa lahtiste meeste üksikmänguturniiril jäi teine poolfinaal mängimata, sest Matteo Arnaldi (ATP 104.) haigestus ning pidi kaasmaalasele Flavio Cobollile (ATP 14.) loobumisvõidu andma.

Reedel tagas finaalikoha maailma kolmas reket Alexander Zverev, kes alistas neljas setis Jakub Menšiku (ATP 27.). Õhtul pidanuks toimuma ka teine poolfinaal, kuid elu parima turniiri teinud Arnaldi haigestus ja pidi mängust loobuma.

"See ei olnud see, kuidas ma tahtsin seda lõpetada. Tundsin end eile (neljapäeval - toim) kehvasti ja õhtusöögil tabas mind kõhuviirus. Ärkasin kell üks öösel ja oksendasin," rääkis 25-aastane Arnaldi. "Pärast seda ma enam ei maganud, oksendasin hommikul kella kuue-seitsme paiku uuest. Kutsusime siis tohtri, kes andis mulle mingit kraami. Aga ma ei suutnud terve päev süüa, jooksin kohe pärast söömist või joomist tualetti."

"Lootsin veel väljakule saada, aga püsti tõustes hakkab paha olla. See oli ainuõige otsus."

Arnaldi tegi muljetavaldava turniiri ning alistas teel poolfinaali Tallon Griekspoori (ATP 33.), Stefanos Tsitsipase (ATP 79.), Raphael Collignoni (ATP 62.), Frances Tiafoe' (ATP 22.). Seejuures mängis ta nendes neljas mängus kokku 18 setti, Griekspooriga madistas ta neli tundi, Collignoniga viis tundi ning Tiafoe'ga lausa viis ja pool tundi.

Veerandfinaalis läks ta vastamisi kaasmaalase Matteo Berrettiniga (ATP 105.), kes pidi ise teises setis loobuma.

See tähendab, et tänavuste Prantsusmaa lahtiste finaalis lähevad kokku neljandat korda slämmifinaalis mängiv Zverev ning esmakordselt oma karjääris slämmiturniiri poolfinaali pääsenud Cobolli. Nad on varasemalt kohtunud neljal korral, Zverev juhib omavahelises seerias kolm-üks. Prantsusmaa lahtiste finaal toimub pühapäeva õhtupoolikul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

20:27

Arnaldi haigestus ja andis loobumisvõidu, Zvereviga kohtub Cobolli

19:19

Menšikust mööda saanud Zverev mängib neljandat korda slämmifinaalis

18:22

Lajal langes Birminghami turniiri veerandfinaalis konkurentsist

15:34

Ojakäär jõudis veerandfinaali

12:33

Nuudi alistas turniiri esimese asetusega mängija

08:08

Lajal alistas kodupubliku soosiku ja jõudis veerandfinaali

04.06

Maailma 114. reket jahmatas tenniseavalikkust finaalikohaga

04.06

Serena Williamsi tagasituleku paarismängupartner sai paika

04.06

19-aastane Andrejeva peatas Kostjuki eduka seeria

04.06

Itaalia segapaari eduseeria jätkub

04.06

Anikina langes Horvaatias välja

04.06

Cobolli pääses poolfinaali nelja ja Arnaldi kahe setiga

03.06

Pettunud Sabalenka: selline tunne, et teen tennisega lõpparve

03.06

Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

03.06

Oliver Ojakäär murdis end USA-s põhiturniirile

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:47

Henn: oleme valmis, aga Fääri saartega kerget mängu ei oota Uuendatud

21:31

Maasik jooksis Narvas rekordilise maanteemiili, Šalkauskas meeste kiireim

20:56

Belgia peatreener Lukaku väravast: ärme veel pilvedesse tõuse

20:27

Arnaldi haigestus ja andis loobumisvõidu, Zvereviga kohtub Cobolli

19:19

Menšikust mööda saanud Zverev mängib neljandat korda slämmifinaalis

18:54

Jäähokiliit valis aasta parimateks Rooba ja Stolyarova

18:22

Lajal langes Birminghami turniiri veerandfinaalis konkurentsist

17:43

EM-il kümnenda koha saavutanud Narva pääses MK-turniirile

17:04

Tour of Estonia esimese etapi võitis lätlane, Pajur kolmas

16:41

Post jätkab TalTechis, aga uks välismaale jääb lahti

16:16

Raieste ja Murcia viigistasid Barcelonaga veerandfinaaliseeria

15:34

Ojakäär jõudis veerandfinaali

15:03

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

14:04

Võrkpalli Euroopa liigas mängitakse uute reeglite järgi

13:23

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

12:58

Eesti rannavõrkpallurid jäid MK-etappidel põhiturniirist eemale

12:33

Nuudi alistas turniiri esimese asetusega mängija

12:08

McNabb viidi pärast litritabamust haiglasse

11:22

Carolina Hurricanes viigistas Stanley karika finaalseeria

10:41

FIFA kehtestas jalgpallifännidele veel piiranguid

loetumad

04.06

Maailma 114. reket jahmatas tenniseavalikkust finaalikohaga

13:23

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

15:03

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

04.06

Hodgkinson sihib vanima kergejõustiku maailmarekordi purustamist

08:08

Lajal alistas kodupubliku soosiku ja jõudis veerandfinaali

08:54

Lyles võidutses 100 meetris, Pathirage püstitas maailma hooaja tippmargi

10:41

FIFA kehtestas jalgpallifännidele veel piiranguid

04.06

Värsked jäähoki maailmameistrid läksid tagasi aega teenima

04.06

Tour of Estonia proloogi esikoht jäi Eestisse Uuendatud

04.06

Mai Narva hoiab EM-il viimase partii eel neljandat kohta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo