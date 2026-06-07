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Soomlase alistanud Ojakäär jõudis Californias finaali

Tennis
Oliver Ojakäär
Oliver Ojakäär Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Oliver Ojakäär (ATP 1574.) alistas Californias toimuva ITF-i M15 kategooria turniiri poolfinaalis soomlase Iiro Vasa (ATP 1068.) kolmes setis.

21-aastane eestlane ja kaks aastat vanem soomlane mängisid avasetis tasavägiselt ning kumbki teise servi murda ei suutnud. Lõppmängus jäi siiski soomlane peale tulemusega 7:4. Teises setis suutis Vasa eestlase pallingu murda ning läks juhtima 4:2, aga Ojakäär vastas vägevalt ning võitis järgmised kolm geimi ning vormistas seejärel 7:5 setivõidu.

Eestlane jätkas otsustavas setis oma head seeriat, kui võitis seti esimesed kolm geimi. Alates teise seti 2:4 kaotusseisust võitis ta järgmisest üheksast geimist kaheksa ning realiseeris kolmandas setis suurepärase 6:3 võidu, mis viis ta finaali.

Ojakäär lõi 11 ässa, soomlane sai hakkama kuuega ning mõlemad patustasid nelja topeltveaga. Eestlasel oli 12 murdevõimalust, millest ta kasutas ära kolm. Vasa sai kaheksa võimalust murda, kuid suutis seda teha vaid ühel korral.

Finaalis kohtub Ojakäär 18-aastase briti Oliver Bondinguga (ATP 1032.), kes alistas avaringis turniiri esinumbri Nicolas Arseneault' (ATP 573.) ning poolfinaalis neljanda asetusega Dmitry Popko (ATP 661.). Finaal toimub pühapäeva õhtul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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