Ojakäär alistas Claremontis neljanda asetusega serblase

21-aastane Ojakäär kaotas kohtumise esimesed kaks geimi ning jäi neli aastat vanema vastase vastu lausa 1:5 kaotusseisu, aga suutis seejärel tõrjuda kaks setipalli ning vinge hooga viigistada. Miladinovic läks seejärel juhtima 6:5, aga eestlane võitis järgmise geimi ning teenis lõppmängus 4:5 kaotusseisust kolm punkti järjest, et sett võita.

Teine sett algas tasavägisemalt ning mehed vahetasid serblase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:3, mil Ojakäär esimese murde tegi. Eestlane võitis ka järgmise geimi ning vormistas seejärel vägeva 7:6 (5), 6:4 võidu.

Ojakäär kohtub kaheksandikfinaalis ameeriklase Evan Bynoe'ga (ATP 972.).