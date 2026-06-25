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Ojakäär alistas Claremontis neljanda asetusega serblase

Tennis
Oliver Ojakäär
Oliver Ojakäär Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Oliver Ojakäär (ATP 1097.) USA-s Claremontis toimuva pääses ITF-i M15 kategooria turniiril kaheksandikfinaali, kui alistas neljanda asetusega Marko Miladinovici (ATP 768.) kahes setis.

21-aastane Ojakäär kaotas kohtumise esimesed kaks geimi ning jäi neli aastat vanema vastase vastu lausa 1:5 kaotusseisu, aga suutis seejärel tõrjuda kaks setipalli ning vinge hooga viigistada. Miladinovic läks seejärel juhtima 6:5, aga eestlane võitis järgmise geimi ning teenis lõppmängus 4:5 kaotusseisust kolm punkti järjest, et sett võita.

Teine sett algas tasavägisemalt ning mehed vahetasid serblase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:3, mil Ojakäär esimese murde tegi. Eestlane võitis ka järgmise geimi ning vormistas seejärel vägeva 7:6 (5), 6:4 võidu.

Ojakäär kohtub kaheksandikfinaalis ameeriklase Evan Bynoe'ga (ATP 972.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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