Ojakäär pidi California turniiri finaalis vastase paremust tunnistama

Ojakäär alistas USA võistkondlike üliõpilasmeistrivõistluste poolfinaalis briti 6:1, 6:3, aga Lakewoodis õnnestus Bondingil avasetis seisul 5:5 murda. Viimane geim oli pikk, vastane võitis selle kuuendalt geimpallilt, Ojakäärul murdepalli saada ei õnnestunud, vahendab Tennisnet.ee.

Bonding läks sama hooga edasi ja võitis lõpuks seitse geimi järjest, saavutades teises setis 4:0 edu. Ta oli ka ees 5:1, aga siis alustas Ojakäär spurti. Oma servil oli tal seisul 3:5 vaja päästa ka matšpall ja pärast seda murdis ta järgmises geimis Bondingi servi nulliga. Nii oli viik käes ja hoog tundus olevat Ojakääru poolel, aga lõppmängus võitis ikkagi britt 7:1.

Mõlemad mehed lõid neli ässa, Ojakäär patustas nelja topeltveaga ja Bonding kolmega. Esimeselt servilt realiseeris eestlane 66,7-protsendiliselt (Bonding 57,4%) ja teiselt 87,1-protsendilise eduga (Bonding 93%). Murdevõimalusi oli Ojakäärul seitse, ta realiseeris neist kaks. Vastane sai kümme murdepalli ja kasutas neist ära kolm tükki.