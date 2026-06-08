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Ojakäär pidi California turniiri finaalis vastase paremust tunnistama

Tennis
Oliver Ojakäär
Oliver Ojakäär Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Oliver Ojakäär jäi Californias Lakewoodis toimunud ITF-i M15 turniiril kahjuks ilma esimese üksikmängu tiitlita, kui kaotas finaalis Oliver Bondingile 5:7, 6:7.

Ojakäär alistas USA võistkondlike üliõpilasmeistrivõistluste poolfinaalis briti 6:1, 6:3, aga Lakewoodis õnnestus Bondingil avasetis seisul 5:5 murda. Viimane geim oli pikk, vastane võitis selle kuuendalt geimpallilt, Ojakäärul murdepalli saada ei õnnestunud, vahendab Tennisnet.ee.

Bonding läks sama hooga edasi ja võitis lõpuks seitse geimi järjest, saavutades teises setis 4:0 edu. Ta oli ka ees 5:1, aga siis alustas Ojakäär spurti. Oma servil oli tal seisul 3:5 vaja päästa ka matšpall ja pärast seda murdis ta järgmises geimis Bondingi servi nulliga. Nii oli viik käes ja hoog tundus olevat Ojakääru poolel, aga lõppmängus võitis ikkagi britt 7:1.

Mõlemad mehed lõid neli ässa, Ojakäär patustas nelja topeltveaga ja Bonding kolmega. Esimeselt servilt realiseeris eestlane 66,7-protsendiliselt (Bonding 57,4%) ja teiselt 87,1-protsendilise eduga (Bonding 93%). Murdevõimalusi oli Ojakäärul seitse, ta realiseeris neist kaks. Vastane sai kümme murdepalli ja kasutas neist ära kolm tükki.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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