Ojakäär ja Nuudi jõudsid poolfinaalidesse

Eesti tennisistid Oliver Ojakäär (ATP 1574.) ja Maileen Nuudi (WTA - ) jõudsid reedel ITF-i turniiridel nelja parema sekka.

Ojakäär osaleb Californias Lakewoodis toimuval M15 taseme turniiril, kus ei ole esimese kolme matšiga pidanud vastastele ühtegi setti loovutama.

Reedel alistas ta veerandfinaalis teisena asetatud jaapanlase Kenta Miyoshi (ATP 630.) 7:6 (3), 6:2. Poolfinaalis on eestlase vastaseks maailma edetabelis 1068. real paiknev soomlane Iiro Vasa.

Nuudi mängib Hispaanias Ontinyentis W15 taseme turniiril ning on teel poolfinaali teiste seas konkurentsist kukutanud turniiri esireketi. Eestlanna läks reedel vastamisi seitsmendana asetatud hispaanlanna Raquel Gonzalez Vilariga (WTA 854.) ja võitis 6:3, 6:3.

Settigi loovutamata poolfinaali jõudnud Nuudi kohtub nelja parema seas kaheksandana asetatud Carmen Gallardo Guevaraga (WTA 857.).