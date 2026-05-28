Mölder ja Ojakäär said avaringist kindlalt edasi

Oliver Ojakäär ja Markus Mölder Autor/allikas: Igor Pissarev/ETL
Pärast USA üliõpilasmeistrivõistlusi ITF-i tenniseturniiridel ümber lülitunud Markus Mölder (ATP 1223.) ja Oliver Ojakäär (ATP 1574.) ei ole veel kaotanud ühtki matši.

Mölder, kes eelmisel nädalal võitis Hurghada M15 turniiri, jätkas sel nädalal Monastiris, kus praegu valitseb suur kuumus. Kolmapäeval võitis Mölder oma kuuenda mängu järjest, aga alguses jäi ta brasiillase Lucca Soares Guerra Mayo Ribeiro (ATP -) vastu taha 0:3. Pöördepunkt oli seisul 1:3 brasiillase serv, kui ta seisult 30:15 tegi kolm topeltviga järjest. Mölder võitis nüüd 11st geimist 10 ja juhtis 6:4, 4:0. Lõpus sai brasiillane uuesti järjele, aga Mölder võitis 6:4, 6:2, vahendab Tennisnet.ee.

Mölder kohtub teises ringis kuuendana asetatud Aziz Dougaziga (ATP 668.), kes veel mullu kevadel oli maailma 185. reket ja mängis peamiselt Challenger-sarja turniire, kuid juulist algas üheksakuine vigastuspaus. Tänavu on Aziz võitnud vaid kaks mängu ja nüüdseks langenud edetabelis 668. kohale. Tänu vigastuseelsele edetabelikohale sai Dougaz kaasa teha ka Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis, kuid kaotas avaringis.

Ojakäär oli saanud kaks võitu Lakewoodi M15 turniiri kvalifikatsioonis ning jätkas kolmapäeval võidukalt. Kohtumises ameeriklase Jack Satterfieldiga (ATP 1697.) murdis eestlane vastase servi esimese seti neljandas geimis ja kindlustas oma servi hoidmisega setivõidu. Teises setis andis Ojakäär seisul 2:1 murde vastasele tagasi, aga murdis uuesti vastase pallingu alates seisust 2:2 kaks korda. Nii tuli võit 6:3, 6:2.

Teises ringis kohtub Ojakäär ameeriklase Will Mayew'iga, kes on temaga maailma edetabelis samal pulgal.

