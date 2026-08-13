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Kristjan Tamm ja Markus Mölder pääsesid Turus veerandfinaali

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tennis

Soomes Turus jätkuval WT M15 kategooria tenniseturniiril jõudsid Markus Mölder ja Kristjan Tamm veerandfinaali, Oliver Ojakäär langes konkurentsist välja.

Kõige kergemini pääses Mölder (ATP 945.), kes sai esimesena asetatud britilt Emile Huddilt loobumisvõidu. Veerandfinaalis kohtub ta nüüd seitsmendat asetust omava rootslase Arvi Nordquistiga, vahendab tennisnet.ee.

Nii Tamm kui Ojakäär rügasid seevastu kõik kolm setti. Tamm (ATP 1165.) sai jagu türklasest Arda Azkarast (ATP 829.) tulemusega 4:6, 7:6 (3), 6:2. Matšpalle teises setis türklasel polnud, kuigi Tamm oli seti edenedes servimurdega maas. Tamm tegi otsustavas setis aga jõuvahekorrad kiiresti selgeks, minnes 5:1 juhtima, mille järel oli võit vormistamise küsimus.

Ojakäär (ATP 1079.) pidi aga tunnistama neljandana asetatud briti Oscar Weightmani (ATP 701.) paremust 1:6, 6:2, 3:6.

Paarismängus langesid Sten Hiiesalu ja Denis Maijorov konkurentsist, kaotades 3:6, 3:6 Hollandi-Soome duetile Stian Klaassenile ja Iiro Vasale. Eesti teisel paaril Mölder – Ojakäär ei läinud samuti paremini, nad jäid 4:6, 4:6 alla USA paarile Jayson Blando – Oren Vasser. Eesti tennisistide au päästis paarismängus Kristjan Tamm, kes on britt Marcus Waltersiga sellel turniiril esimesena asetatud. Poolfinaalikoht tagati 6:1, 6:3 võiduga Yang Hou (Suurbritannia) – Antoine Voisin'i (Prantsuse Polüneesia) üle.

Toimetaja: Maarja Värv

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