Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

Itaallane Matteo Arnaldi ja ameeriklane Frances Tiafoe heitlesid esmaspäeva õhtul Prantsusmaa lahtistel viis ja pool tundi, itaallasel õnnestus raskest seisust võidukalt välja tulla. Naiste esireket Arina Sabalenka teenis endise esireketi Naomi Osaka üle sel aastal kolmanda võidu.

25-aastane Arnaldi (ATP 104.) võitis avaseti 7:6 (5), kolm aastat noorem Tiafoe (ATP 22.) vastas seejärel ise 7:6 (5) võiduga ning võitis kolmanda seti 6:3. Neljandas setis murdis ameeriklane kohe vastase pallingu ning läks kiirelt juhtima. Arnaldi vähendas küll vahet, aga Tiafoe juhtis ühel hetkel 5:3, 40:0, kuid mängis selle edu maha ja lubas itaallasel 7:6 (3) võiduga kohtumise otsustavasse setti viia.

Arnaldi murdis viienda seti viiendas geimis, kuid Tiafoe'l õnnestus seis viigistada 4:4 peal. Suurepäraselt mänginud itaallane vastas kohe enda murdega ning realiseeris järgmises setis kolmanda matšpalliga 7:6 (5), 6:7 (5), 3:6, 7:6 (3), 6:4 võidu.

Matš kestis kokku viis ja pool tundi ja Arnaldi on jõudnud ATP teatel huvitava rekordini: nimelt on tema neli matši tänavustel Prantsusmaa lahtistel kestnud kokku 17 tundi ja 42 minutit, mis on kahe tunni võrra enam kui ühelgi teisel veerandfinalistil alates 1991. aastast, mil matšide pikkust koguma hakati.

Arnaldi kohtub veerandfinaalis kaasmaalase Matteo Berrettiniga (ATP 105.), kes alistas kaks ja pool tundi väldanud matšis argentiinlase Juan Manuel Cerundolo (ATP 56.) 6:3, 7:6, 7:6 (6). Esmaspäeval tagas koha veerandfinaalis veel itaallane Flavio Cobolli (ATP 14.) ning kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 6.).

Naiste esireket Arina Sabalenka lülitas 7:5, 6:3 võiduga konkurentsist endise esireketi Naomi Osaka (WTA 16). Tegemist oli valgevenelanna kolmanda võiduga jaapanlanna üle sel kalendriaastal, Sabalenka teenis võidu ka Madridis ning Indian Wellsis. Osaka ainus võit pärineb 2018. aasta USA lahtistelt. Esireket kohtub veerandfinaalis venelase Diana Šnaideriga (WTA 23.).