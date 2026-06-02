X!

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

Tennis
Matteo Arnaldi
Matteo Arnaldi Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Itaallane Matteo Arnaldi ja ameeriklane Frances Tiafoe heitlesid esmaspäeva õhtul Prantsusmaa lahtistel viis ja pool tundi, itaallasel õnnestus raskest seisust võidukalt välja tulla. Naiste esireket Arina Sabalenka teenis endise esireketi Naomi Osaka üle sel aastal kolmanda võidu.

25-aastane Arnaldi (ATP 104.) võitis avaseti 7:6 (5), kolm aastat noorem Tiafoe (ATP 22.) vastas seejärel ise 7:6 (5) võiduga ning võitis kolmanda seti 6:3. Neljandas setis murdis ameeriklane kohe vastase pallingu ning läks kiirelt juhtima. Arnaldi vähendas küll vahet, aga Tiafoe juhtis ühel hetkel 5:3, 40:0, kuid mängis selle edu maha ja lubas itaallasel 7:6 (3) võiduga kohtumise otsustavasse setti viia.

Arnaldi murdis viienda seti viiendas geimis, kuid Tiafoe'l õnnestus seis viigistada 4:4 peal. Suurepäraselt mänginud itaallane vastas kohe enda murdega ning realiseeris järgmises setis kolmanda matšpalliga 7:6 (5), 6:7 (5), 3:6, 7:6 (3), 6:4 võidu.

Matš kestis kokku viis ja pool tundi ja Arnaldi on jõudnud ATP teatel huvitava rekordini: nimelt on tema neli matši tänavustel Prantsusmaa lahtistel kestnud kokku 17 tundi ja 42 minutit, mis on kahe tunni võrra enam kui ühelgi teisel veerandfinalistil alates 1991. aastast, mil matšide pikkust koguma hakati.

Arnaldi kohtub veerandfinaalis kaasmaalase Matteo Berrettiniga (ATP 105.), kes alistas kaks ja pool tundi väldanud matšis argentiinlase Juan Manuel Cerundolo (ATP 56.) 6:3, 7:6, 7:6 (6). Esmaspäeval tagas koha veerandfinaalis veel itaallane Flavio Cobolli (ATP 14.) ning kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 6.).

Naiste esireket Arina Sabalenka lülitas 7:5, 6:3 võiduga konkurentsist endise esireketi Naomi Osaka (WTA 16). Tegemist oli valgevenelanna kolmanda võiduga jaapanlanna üle sel kalendriaastal, Sabalenka teenis võidu ka Madridis ning Indian Wellsis. Osaka ainus võit pärineb 2018. aasta USA lahtistelt. Esireket kohtub veerandfinaalis venelase Diana Šnaideriga (WTA 23.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

08:37

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

01.06

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

01.06

Zverev pääses taas kaheksa hulka, edasi ka Djokovici alistaja Fonseca

31.05

Ken Ink võitis Poolas karjääri kolmanda ITF J100 turniiri

31.05

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

30.05

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

30.05

Sabalenka jõudis 16 hulka, Anisimova pakkis reketid

30.05

Ojakäär kaotas juunioride slämmivõitjale

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

29.05

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

28.05

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

28.05

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

28.05

44-aastane Serena Williams planeerib Wimbledoni eel tippsporti naasta

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

11:47

NFL-i parim kaitsemängija kolib vahetustehinguga läänerannikule võitma

11:11

Haavlilaskur Velleste käis Prantsusmaa GP-etapil kolm korda pjedestaalil

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kodusest korvpallifinaalist, Götzisest ja hokist Uuendatud

10:33

Iniesta alustab treenerikarjääri Ühendemiraatide esiliigas

09:58

Vladimir Vassiljev sai Läti mulluse pronksiklubi peatreeneriks

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

09:04

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

08:37

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Hein: Werder väga tahtis mind ja rohkem polnud vaja

01.06

ETV spordisaade, 1. juuni

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

01.06

Itaalia ja Prantsusmaa jalgpallinoored pääsesid poolfinaali

01.06

Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

01.06

EstAmil võidutsesid Raumolin ja Sikk

01.06

Suri sõudekorüfee Jaan Tults

01.06

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

loetumad

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

01.06

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

01.06

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

01.06

Brasiilia ja Saksamaa said kontrollmängudes suured võidud

01.06

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

31.05

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo