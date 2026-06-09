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Maileen Nuudi jõudis Madridis põhitabelisse

Tennis
Maileen Nuudi
Maileen Nuudi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

26-aastane Maileen Nuudi jõudis Hispaanias Madridis peetaval W15 kategooria ITF-i tenniseturniiril läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse.

Nuudi alistas valikvõistluste avaringis vabapääsmega turniirile koha saanud 16-aastase hispaanlanna Sofia Alberto Vilari 6:2, 6:0, seejärel oli ta 6:2, 6:4 parem kvalifikatsioonis neljandana asetatud 17-aastasest Aleksandra Pozarenkost.

Otsustavas ringis sai Nuudi napilt alla tunni kestnud matšis 6:2, 6:2 jagu 21-aastasest hispaanlannast Maria Paredes Perezest.

Nuudi servis kaks ässa ja tegi kolm topeltviga, vastane sai kirja ühe ässa ja kaks topeltviga. Nuudi realiseeris 14 murdevõimalusest kuus, Paredes Perez suutis neljast murdepallist ära kasutada kaks. Mängitud punktidest võitis Nuudi 62 ja Paredes Perez 39.

Toimetaja: Maarja Värv

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