Zverev pääses taas kaheksa hulka, edasi ka Djokovici alistaja Fonseca

Alexander Zverev
Tennise meeste maailma kolmas reket Alexander Zverev alistas Prantsusmaa lahtiste kaheksandikfinaalis hollandlase Jesper De Jongi (ATP 106.) 7:6 (7:3), 6:4, 6:1 ja tagas koha kaheksa hulgas.

Kui esimese seti pidi Zverev võitma kiires lõppmängus 0:3 kaotusseisust, siis teises õnnestus tal korra ja kolmandal korral kaks korda vastase palling murda. Ta sooritas 43 äralööki vastase 19 vastu.

29-aastane Zverev pääses Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali kuuendat aastat järjest ja kaheksandat korda viimase üheksa aasta jooksul. Tema ainus finaal pärineb aga tunamullusest aastast, kus tuli tunnistada Carlos Alcarazi paremust. Järgmisena ootab teda teine noor hispaanlane, maailma edetabelis 29. kohta hoidev 19-aastane Rafael Jodar.

Edasi veerandfinaali jõudis ka Novak Djokovici konkurentsist langetanud brasiillane Joao Fonseca (ATP 30.), kes sai pea neli tundi kestnud kohtumises jagu norralasest Casper Ruudist (ATP 16.) 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2.

Naiste turniiri jõudis kaheksa parema hulka maailma seitsmes number Elina Svitolina (Ukraina), kes alistas šveitslanna Belinda Bencici (WTA 11.) 4:6, 6:4, 6:0). Samuti pääses sinna Mirra Andrejeva (WTA 8.), kes alistas teise šveitslanna Jil Teichmanni (WTA 170.) 6:3, 6:2.

Toimetaja: Siim Boikov

