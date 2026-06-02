Zverev noppis esimesena pileti poolfinaali

Alexander Zverev
Alexander Zverev Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Alexander Zverev (ATP 3.) alistas tennise Prantsusmaa lahtiste meesüksikmängus hispaanlase Rafael Jodari (ATP 29.) 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 ja kindlustas esimesena koha poolfinaalis.

Esimeses setis jäi Zverev murdega taha, aga võitles 2:5 pealt välja kiire lõppmängu, kus jäi 7:3 peale. Teine ja kolmas sett kuulusid talle kindlamalt - mõlemas murdis ta kahel korral hispaanlase pallingu.

Mõlema mängija serv töötas väga hästi: Jodaril 74- ja Zverevil koguni 80-protsendiliselt. Sakslane võttis esimeselt servilt 71 ja teiselt 61 protsenti punktidest. Jodar sai aga oma esimeselt servilt vaid 55 protsenti punkte.

Zverevi jaoks tähistas see ühtlasi karjääri 91. võitu tennise suure slämmi turniiridel alates 2020. aastast, millega ta tõusis Carlos Alcarazi kõrvale. Enam on vaid Novak Djokovicil (124) ja Jannik Sinneril (93).

29-aastane sakslane on varem neljal korral Pariisis poolfinaali jõudnud, kuid vaid korra sealt kaugemale - tunamulluses finaalis tuli tunnistada Alcarazi paremust. Mullu pääses ta veerandfinaali, kus jäi alla Djokovicile.

Toimetaja: Siim Boikov

