Zverev lükkas maailma 43. reketi kindlalt kõrvale

29-aastane Zverev murdis esimeses setis korra, teises ja kolmandas kaks korda vastase pallingu. Machacil tekkis kohtumise jooksul vaid üks murdevõimalus, mis jäi realiseerimata.

Zverev tegi mängu jooksul 45 äralööki Machaci 18 vastu. Samuti tegi kohtumise jooksul ka arstiabi vajanud Machac 27 ja Zverev 17 lihtviga. Oma esimeselt servilt haaras sakslane 85 ja teiselt 78 protsenti punktidest.

Järgmises ringis ootab teda maailma edetabelis 90. koha hoidev prantslane Quentin Halys, keda märtsis Miamis toimuval kõvakattega turniiril kahes setis võitis, aga mõlemal juhul alles kiires lõppmängus.

Naiste üksikmängus jõudis kaotatud avaseti järel kolmandasse ringi Mirra Andrejeva (WTA 8.), kes alistas hispaanlanna Marina Bassolsi (WTA 175.) 3:6, 6:1, 6:1.

Samuti tagas koha 32 hulgas tšehhitar Karolina Muchova (WTA 10.), kes oli parem usbekitar Kamilla Rahhimovast (WTA 89.) 6:2, 6:2.