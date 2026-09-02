X!

Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

Tennis
Coco Gauff
Coco Gauff Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Aasta viimasel tennise slämmiturniiril USA-s pääses neljanda asetusega ameeriklanna Coco Gauff teisipäeval vähem kui pooleteise tunniga teise ringi.

Maailma neljas reket läks avaringis vastamisi türklanna Zeynep Sönmeziga (WTA 53.) ning sai tunni ja 23 minutiga 6:3, 6:4 võidu. Pool tundi kestnud avasetis murdis ameeriklanna kuuendas geimis nulliga ja võitis seal oma esimeselt servilt 93 protsenti mängitud punktidest.

Teine sett kujunes Gauffi jaoks aga veidi keerulisemaks: pärast kiiret murret kaotas ta ise neljandas geimis oma servi ning pidi siis üheksa minutit kestnud kuuendas geimis tõrjuma kolm murdepalli. Eelviimaseks jäänud geimis suutis türklanna veel ühe matšpalli tõrjuda, aga siis lõpetas Gauff kohtumise oma servigeimis nulliga.

Kogu kohtumise jooksul tõrjus ameeriklanna viiest vastase murdepallist neli ning võitis oma esimeselt servilt 71 protsenti mängitud punktidest. 18 äralöögi kõrval tegi Gauff 12 lihtviga. Gauff on nüüd USA lahtistel oma kaheksast avaringi kohtumisest võitnud seitse ning alates 2020. aastast on ta võitnud kokku 81 slämmimatši. Enamat on suutnud vaid Iga Swiatek (109) ja Arina Sabalenka (106).

Teises ringis kohtub Gauff Darja Kasatkina ja Paula Badosa vahelise mängu võitjaga. Kohtumine jäi endise maailma teise reketi Badosa 6:1, 5:4 eduseisul pooleli ning lõpetatakse kolmapäeval.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

13:53

Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

09:09

Zverev alustas USA lahtiseid ligi viietunnise maratonmänguga

01.09

Lajal pääses Nadali akadeemias põhitabelisse

01.09

Iversonist inspiratsiooni ammutanud Osaka võitis kahes setis

01.09

Alcaraz lõpetas vigastuspausi võidukalt, USA tippudel oli hea päev

31.08

Sabalenka alustas tiitli kaitsmist rabeda võiduga

31.08

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

31.08

Mark Lajal alustas Nadali akadeemias kindla võiduga

31.08

Malõgina tõusis edetabelis kaheksa kohta

31.08

Seitse settpalli päästnud Kenin alistas 46-aastase Williamsi

31.08

Djokovic kaotas enam kui 20-aastase vahe järel slämmiturniiri avaringis

30.08

Federer kuulsuste hallis: aitäh, et jagasite minuga seda imelist teekonda

28.08

Kristjan Tamm langes Taipeis välja

28.08

Elena Malõgina langes Poolas välja

27.08

Alcaraz ja Djokovic loositi USA lahtistel ühele tabelipoolele

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:56

Rooba ja Kombe koduklubid alustasid Soomes hooaega kaotusega

13:53

Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

12:21

Jalgpalli noortekoondis andis Saksimaa vastu kahel korral eduseisu käest

11:56

Eesti ringrajasõitjad kerkisid Balti MV etapil pjedestaalile

11:27

Eesti trikirattur saavutas kõrgetasemelisel võistlusel kuuenda koha

10:48

Shein pääses väljakule mängu lõpus, aga Portsmouth kaotas jälle

10:30

Eesti kardisportlased sõitsid Lätis esikolmikusse

09:52

Kahe silla jooks toob Pärnusse Eesti pikamaajooksu tipud

09:09

Zverev alustas USA lahtiseid ligi viietunnise maratonmänguga

09:08

Oktoobris jõuab kinodesse dokumentaalfilm odaviskaja Magnus Kirdist

08:50

Bigbank/Kalev sõlmis lepingu Carlos Jürgensiga

08:10

Pommiohu tõttu Narvas ära jäänud poolmaratoni EMV toimub Tartus

01.09

Eesti võrkpallur Tristan Täht sõlmis "profilepingu" juba 12-aastaselt

01.09

Eesti kohtunik Männiste vilistab naiste korvpalli MM-il

01.09

Favoriidid Türgi ja Itaalia jõudsid kolme geimiga veerandfinaali

01.09

ETV spordisaade, 1. september

01.09

Eesti golfimängija lõpetas Rootsi turniiri par'iga

01.09

Ragnar Simuland kihutas Spa rajal võimsamate GT4 RS autode kannul

01.09

Gabriel Jesusi karjäär jätkub Barcelonas

01.09

Paul Aron istub Monzas rooli taha: saab olema toimekas nädalalõpp

loetumad

01.09

Eesti veteransprinterid tulid USA ja Kanada ees maailmameistriks

31.08

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

01.09

Harvaesinev juhtum: Eesti jalgpalliliiga mäng algab 88. minutist uuesti

01.09

Paul Aron istub Monzas rooli taha: saab olema toimekas nädalalõpp

01.09

Prokuratuur soovib Toyota pealik Latvalale vanglakaristust

01.09

Eesti võistkond tuli seiklusspordis Euroopa meistriks

31.08

Vonn ootab endiselt viimast operatsiooni: üritan saada võimalikult tugevaks

01.09

Monaco korvpallitiim mängib sel hooajal Prantsusmaa kolmandas liigas

01.09

Soome suusatäht Niskanen riputas suusad varna

01.09

Yamal jõudis Haalandist ja Mbappest kiiremini 50. väravani

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo