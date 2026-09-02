Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

Maailma neljas reket läks avaringis vastamisi türklanna Zeynep Sönmeziga (WTA 53.) ning sai tunni ja 23 minutiga 6:3, 6:4 võidu. Pool tundi kestnud avasetis murdis ameeriklanna kuuendas geimis nulliga ja võitis seal oma esimeselt servilt 93 protsenti mängitud punktidest.

Teine sett kujunes Gauffi jaoks aga veidi keerulisemaks: pärast kiiret murret kaotas ta ise neljandas geimis oma servi ning pidi siis üheksa minutit kestnud kuuendas geimis tõrjuma kolm murdepalli. Eelviimaseks jäänud geimis suutis türklanna veel ühe matšpalli tõrjuda, aga siis lõpetas Gauff kohtumise oma servigeimis nulliga.

Kogu kohtumise jooksul tõrjus ameeriklanna viiest vastase murdepallist neli ning võitis oma esimeselt servilt 71 protsenti mängitud punktidest. 18 äralöögi kõrval tegi Gauff 12 lihtviga. Gauff on nüüd USA lahtistel oma kaheksast avaringi kohtumisest võitnud seitse ning alates 2020. aastast on ta võitnud kokku 81 slämmimatši. Enamat on suutnud vaid Iga Swiatek (109) ja Arina Sabalenka (106).

Teises ringis kohtub Gauff Darja Kasatkina ja Paula Badosa vahelise mängu võitjaga. Kohtumine jäi endise maailma teise reketi Badosa 6:1, 5:4 eduseisul pooleli ning lõpetatakse kolmapäeval.