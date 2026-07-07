Nädala eest Osaka finaalis alistanud Muchova kordas sama ka Wimbledonis

Alles eelmisel nädalal Osakast Bad Homburgi turniiri finaalis jagu saanud tšehhitar võitis teisipäeval oma esimeselt servilt 80 protsenti mängitud punktidest ning tegi 21 lihtvea kõrval 24 äralööki. Üheksa ässa löönud Osakale läks kirja 24 äralööki ja 32 lihtviga.

Muchovast sai alles kaheksas tegevmängija, kes jõudnud vähemalt poolfinaali kõigil neljal slämmiturniiril. Sealjuures jõudis Coco Gauff seitsmendana selle saavutuseni vaid paar tundi varem, kui oli kaasmaalasest Jessica Pegulast üle 4:6, 6:3, 6:3.

"Ma olin nii närvis," tõdes tšehhitar Osaka alistamise järel. "Ta on suurepärane mängija, oleme nii palju kordi kohtunud ja teame üksteise stiili praeguseks juba päris hästi. Teadsin, et ei tohi fookust kaotada ning talle võimalusi anda, sest vastasel juhul kasutab ta need ära."

Muchova ja Gauff lähevad omavahel vastamisi poolfinaalis ja neilgi on parasjagu ajalugu: mängitud on seitse korda ja Gauff võitnud neist kuus mängu, aga Muchova alistas ameeriklanna tänavu Stuttgardis viimases omavahelises kohtumises.