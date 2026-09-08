Ärm finišeeris Tšehhis peetud velotuuri finaaletapil esikümnes

Finaaletapi võitis ungarlane Barnabas Vas (Team United Shipping; 3:35.06). Velotuuri üldarvestuses olid parim poolakas Mateusz Gajdulewicz (ATT Investments). Avaetapil võidutsenud Ärm sai lõpuks kokkuvõttes 54. koha (+16.55), vahendab ejl.ee.

Kõrgetasemelise Suurbritannia velotuuri (UCI 2.Pro) viiendal etapil (156,1 km) pälvis soolovõidu sakslane Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG; 3:33.28). Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team; +6.01) lõpetas päeva 34. kohal.

Velotuuri üldarvestuses teenis esimese koha belglane Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG). Ragilo (+30.09) sai 66. koha ning tema soomlasest tiimikaaslane Axel Källberg, kelle jaoks eestlane tuuri vältel tööd tegi, 17. koha (+9.26).

Hiinas lõppenud Shanghai velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil (92,6 km) oli parim eestlaste Oskar Nisu ja Lauri Tamme tiimikaaslane Jesper Rasch (China Anta – Mentech Cycling Team; 1:52.15). Markus Pajur (Fnix – Scom – Hengxiang Cycling Team) sai 18., Karl Patrick Lauk (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 30., Richard Ründva (Team Novo Nordisk) 31., Nisu 48., Oskar Küüt (Quick Pro Team) 49., Martti Lenzius (Quick Pro Team) 55., Tamm 61., Aaron Aus (Quick Pro Team) 66. ja Mihkel Räim (Quick Pro Team) 108. koha.

Kokkuvõttes viis esikoha Itaaliasse Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber). Lauk lõpetas viiendal, Pajur kümnendal, Nisu 12., Küüt 44., Tamm 45., Lenzius 65., Ründva 68., Aus 81. ja Räim 102. positsioonil.

Prantsusmaal peetud kolmepäevasel mitmepäevasõidul 3 Jours de Cherbourg pälvis Markus Mäeuibo (Charvieu Chavagneux Isere Cyclisme) üldarvestuses 38. ja Ron Rooni (Vendee U Primeo Energie) 62. koha.