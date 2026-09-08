Rannajalgpallikoondist ootab Itaalias otsustav võitlus A-divisjoni koha eest
Eesti rannajalgpallikoondist ootab 9.–11. septembrini Itaalias Viareggios ees Euroliiga A-divisjoni üleminekuturniir, kus võideldakse koha säilitamise eest Euroopa rannajalgpalli kõrgeimal tasemel.
Nelja koondise osalusel toimuval miniturniiril lähevad vastamisi Eesti, Türgi, Tšehhi ja Belgia, vahendab jalgpall.ee.
Turniiri kaks paremat tagavad endale koha A-divisjonis ka 2027. aastal, kaks viimast langevad järgmiseks hooajaks B-divisjoni.
Eesti koondise mängud (Eesti aja järgi):
9. september kell 13.45: Belgia – Eesti
10. september kell 13.45: Eesti – Tšehhi
11. september kell 11.15: Eesti – Türgi
Türgiga kohtus Eesti samal üleminekuturniiril ka mullu, kui eestlased teenisid 4:3 võidu. Lõpuks olid mõlemad koondised need, kes Läti ja Gruusia ees A-divisjoni koha säilitasid. Tšehhiga oli Eesti viimati vastamisi mullusel Euroliiga hooajal, kui vastased võtsid napi 3:2 võidu. Belgia vastu mängis Eesti tänavu juba augustis Euroliiga põhiturniiril, kus eestlased saavutasid kindla 11:5 võidu.
Tänavusel Euroliiga A-divisjoni põhiturniiril osales 16 koondist. Eesti sai alagrupis kirja kaotused Ukraina (1:5), Taani (2:6) ja Saksamaa (2:3) vastu ning jätkas seejärel kohamängudega, kus tuli tunnistada Kasahstani 7:5 paremust ja alistati Belgia 11:5. Põhiturniiri kaheksa paremat jätkavad võitlust Euroopa meistritiitli nimel Itaalias toimuvas Superfinaalis.
Eesti koondise koosseis Euroliiga A-divisjoni üleminekuturniiril:
Väravavahid:
Rauno Rahnik (22.03.1990) – SK Augur Enemat/Coolbet
Andreas Kallaste (29.06.2000) – BSC Pärnu Tervis
Väljakumängijad
Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat/Coolbet
Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat/Coolbet*
Juhan Lilleorg (26.01.1994) – SK Augur Enemat/Coolbet
Rainer Nõmmiko (10.01.1997) – SK Augur Enemat/Coolbet
Tõnis Vihmoja (15.01.1993) – BSC Pärnu Tervis
Kristen Saarts (28.10.1994) – BSC Pärnu Tervis
Janek Remmelgas (16.12.1992) – Nõmme BSC
Erko Liivanurm (20.02.1992) – Nõmme BSC
Henry Hoolma (03.01.1988) – Nõmme BSC
* Munskind täidab mängiva peatreeneri rolli. Koondise abitreener on Kaspar Kotter, füsioterapeut Siret Kalbus ning mänedžer Raili-Raine Ellermaa.
Toimetaja: Maarja Värv