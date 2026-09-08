Rannajalgpallikoondist ootab Itaalias otsustav võitlus A-divisjoni koha eest

Nelja koondise osalusel toimuval miniturniiril lähevad vastamisi Eesti, Türgi, Tšehhi ja Belgia, vahendab jalgpall.ee.

Turniiri kaks paremat tagavad endale koha A-divisjonis ka 2027. aastal, kaks viimast langevad järgmiseks hooajaks B-divisjoni.

Eesti koondise mängud (Eesti aja järgi):

9. september kell 13.45: Belgia – Eesti

10. september kell 13.45: Eesti – Tšehhi

11. september kell 11.15: Eesti – Türgi

Türgiga kohtus Eesti samal üleminekuturniiril ka mullu, kui eestlased teenisid 4:3 võidu. Lõpuks olid mõlemad koondised need, kes Läti ja Gruusia ees A-divisjoni koha säilitasid. Tšehhiga oli Eesti viimati vastamisi mullusel Euroliiga hooajal, kui vastased võtsid napi 3:2 võidu. Belgia vastu mängis Eesti tänavu juba augustis Euroliiga põhiturniiril, kus eestlased saavutasid kindla 11:5 võidu.

Tänavusel Euroliiga A-divisjoni põhiturniiril osales 16 koondist. Eesti sai alagrupis kirja kaotused Ukraina (1:5), Taani (2:6) ja Saksamaa (2:3) vastu ning jätkas seejärel kohamängudega, kus tuli tunnistada Kasahstani 7:5 paremust ja alistati Belgia 11:5. Põhiturniiri kaheksa paremat jätkavad võitlust Euroopa meistritiitli nimel Itaalias toimuvas Superfinaalis.

Eesti koondise koosseis Euroliiga A-divisjoni üleminekuturniiril:

Väravavahid:

Rauno Rahnik (22.03.1990) – SK Augur Enemat/Coolbet

Andreas Kallaste (29.06.2000) – BSC Pärnu Tervis

Väljakumängijad

Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat/Coolbet

Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat/Coolbet*

Juhan Lilleorg (26.01.1994) – SK Augur Enemat/Coolbet

Rainer Nõmmiko (10.01.1997) – SK Augur Enemat/Coolbet

Tõnis Vihmoja (15.01.1993) – BSC Pärnu Tervis

Kristen Saarts (28.10.1994) – BSC Pärnu Tervis

Janek Remmelgas (16.12.1992) – Nõmme BSC

Erko Liivanurm (20.02.1992) – Nõmme BSC

Henry Hoolma (03.01.1988) – Nõmme BSC

* Munskind täidab mängiva peatreeneri rolli. Koondise abitreener on Kaspar Kotter, füsioterapeut Siret Kalbus ning mänedžer Raili-Raine Ellermaa.