Eesti naiskond krooniti lauatennises Baltimaade meistriks

Eesti lauatennisekoondis saavutas Leedus Naujoji Akmenes toimunud Balti meistrivõistlustel häid tulemusi. Eesti naiskond võitis võistkondliku turniiri, individuaalvõistlusel teenisid Eesti naised kaksikvõidu ning Markkos Pukk saavutas meeste üksikmängus teise koha.

Eesti naiskond koosseisus Airi Avameri, Valeria Hachard, Reelica Hanson ja Vitalia Reinol alistas kõik kolm vastast tulemusega 3:0, 3:0 ja 3:1. Seega loovutati kogu võistkondliku turniiri jooksul vastastele vaid üks individuaalne mäng.

"Mängisime kogu turniiri hästi, toetasime üksteist ja olime kogu aeg üksteise jaoks olemas ning niimoodi tuligi soovitud tulemus," sõnas Avameri.

Eesti meeskond saavutas Balti meistrivõistlustel kolmanda koha. Pronksmedali võitsid Markkos Pukk, Stanislav Strogov, Maksim Vuhka, Andrei Maltizov ja Madis Moos.

Eestlaste edu jätkus individuaalturniiril. Naiste üksikmängus teeniti kaksikvõit: Avameri krooniti Baltimaade meistriks ning Hachard võitis hõbemedali. Meeste üksikmängus saavutas Pukk teise koha, jäädes finaalis alla leedulasele Kestutis Žeimysele.