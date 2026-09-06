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Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

Kergejõustik
Andrus Värnik
Andrus Värnik Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR
Kergejõustik

2005. aastal odaviskes maailmameistriks kroonitud Andrus Värniku kunagine mänedžer Aivar Karotamm meenutas Soome päevalehele Iltalehti antud intervjuus Eesti kergejõustikukuulsuse elu keerulisi perioode.

Antslast pärit Värnik tuli 2003. aastal kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Pariisis hõbedale ning kaks aastat hiljem krooniti ta Helsingis maailmameistriks. Kahe tiitlivõistluse vahele jäid Ateena olümpiamängud, kus eestlane taastus hüppeliigese vigastusest ning pidi leppima kuuenda kohaga.

Karotamm meenutas Iltalehtile antud intervjuus, et Helsingi MM-i järel langes Värnik sügavasse auku. Mullu valmis Eesti lood sarjas Värnikust portreefilm "Andrus", milles maailmameister tunnistas, et jõi kuus 30 liitrit viina.

"Andrusel tekkisid aastatel 2005-06 paanikahood, mida ta üritas alkoholi tarbimisega ravida. Ta jõi kümme aastat järjest: ta jõi kõik oma auhinnarahad maha," kommenteeris Karotamm Iltalehtile.

2014. aastal mõisteti Värnik süüdi endise elukaaslase korduvas kehalises väärkohtlemises ning karistas teda kokkuleppemenetluses kahe aasta pikkuse tingimisi vangistusega. Reaalsest vanglakaristusest pääses Värnik, sest alustas alkoholismiravi. Hiljem kolis Värnik tagasi Antslasse ema juurde. "Nüüd on ta kümme aastat kaine olnud," sõnas Karotamm.

"On öeldud, et Andrus ei ole normaalne inimene. Mina ütlen, et individuaalne tippsportlane ei saagi normaalne inimene olla," jätkas sportlase endine mänedžer. "Ütlesin talle 2000. aastate alguses, et tal on küll hea treener, aga ta on jäänud 80 meetri joonele toppama. Treeneril ei olnud enam oskusi, et teda järgmisele tasemele aidata," lisas Karotamm. Tiitlivõistluste medaliteni viis Värniku ise 1980. aasta OM-il neljandaks tulnud Heino Puuste.

Toimetaja: Anders Nõmm

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