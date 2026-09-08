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Kullasoosik USA tümitas viimases alagrupimängus Tšehhit

Korvpall
Breanna Stewart.
Breanna Stewart. Autor/allikas: FIBA
Korvpall

USA naiste korvpallikoondis alistas Saksamaal toimuval MM-finaalturniiril alagrupi viimases voorus Tšehhi 105:64 (29:15, 28:18, 25:14, 23:17).

Eelmises voorus Itaaliast napilt jagu saanud USA lubas Tšehhil eduseisus olla vaid mängu esimesed 14 sekundit. Seejärel tegid ameeriklannad kiiresti suure vahe sisse ning juhtisid avapoolaja lõpuks juba 24 punktiga. Kolmandal veerandil paisus vahe 35 punkti peale ja lõpusireeniks oli vahe 41-punktiline.

Võitjate poolel tegi üliefektiivse esituse Breanna Stewart, kes viibis platsil ainult 17 minutit, kuid kogus suurepärase visketabavuse juures 19 punkti, lisaks hankis seitse lauapalli ja jagas kuus resultatiivset söötu. Angel Reese panustas omalt poolt 13 punkti ning Jackie Young ja Napheesa Collier lisasid mõlemad 12 silma. Tšehhi edukaim oli 19 punkti toonud Eliska Joklova.

USA võitis alagrupis kõik kolm kohtumist ja pääses seega otse veerandfinaali, kus läheb vastamisi kas Ungari või Jaapaniga. USA järel lõpetas D-alagrupis teisena Hiina (2-1) ja kolmandana Itaalia (1-2), kes kohtuvad 12 parema seas vastavalt Puerto Rico ja Austraaliaga. Edu korral mängib Hiina veerandfinaalis Prantsusmaaga ning Itaaliat ootaks ees vastasseis Hispaaniaga.

12 parema seas lähevad omavahel vastamisi ka Saksamaa ja Lõuna-Korea. Selle kohtumise otseülekanne algab teisipäeval kell 21.40 ETV2-s ning matši võitja kohtub veerandfinaalis Belgiaga.

Toimetaja: Henrik Laever

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