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Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

Jalgrattasport
Matthew Brennan
Matthew Brennan Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri 16. etapil (Cortegana – Palos de la Frontera; 186 km) võttis lõpusprindis võidu britt Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).

Teravaimat sprindijalga näidanud Brennani järel sai teise koha prantslane Bryan Coquard (Cofidis) ja kolmandana ületas finišijoone belglane Vito Braet (Lotto Intermarche).

21-aastasele Brennanile oli see tänavuselt Vueltalt juba neljas etapivõit, ta triumfeeris ka teisel, viiendal ja 11. etapil.

Velotuuri üldliidrina jätkab hispaanlane Enric Mas (Movistar Team), edestades austerlast Felix Galli (Decathlon CMA CGM Team) 2.06 ja sloveeni Primož Roglicit (Red Bull – BORA – hansgrohe) 2.10-ga.

Kolmapäeval on Vueltal kavas samuti sile etapp, velotuur lõpeb pühapäeval.

Toimetaja: Maarja Värv

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