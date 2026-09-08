Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

Teravaimat sprindijalga näidanud Brennani järel sai teise koha prantslane Bryan Coquard (Cofidis) ja kolmandana ületas finišijoone belglane Vito Braet (Lotto Intermarche).

21-aastasele Brennanile oli see tänavuselt Vueltalt juba neljas etapivõit, ta triumfeeris ka teisel, viiendal ja 11. etapil.

Velotuuri üldliidrina jätkab hispaanlane Enric Mas (Movistar Team), edestades austerlast Felix Galli (Decathlon CMA CGM Team) 2.06 ja sloveeni Primož Roglicit (Red Bull – BORA – hansgrohe) 2.10-ga.

Kolmapäeval on Vueltal kavas samuti sile etapp, velotuur lõpeb pühapäeval.