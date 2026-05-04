Anikina jõudis J200 turniiril veerandfinaali, aga haigestumine sundis loobuma

Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina mängis läinud nädalal Itaalias Salsomaggiores juunioride ITF-i J200 turniiril, kus oli neljandana asetatud.

Anikina on võitnud kolm J100 turniiri, aga J200 tasemel ei olnud seni kaheksandikfinaalist kaugemale jõudnud. Seekord astus ta sammu edasi veerandfinaali, aga paraku katkestas teekonna haigestumine, vahendab tennisnet.ee.

Kuigi Anikina mängis pisut haigena juba turniiri algusest peale ja loobus sel põhjusel paarismängust, suutis ta siiski üksikmängus võita kaht itaallannat – Asia Basilettit 6:4, 6:2 ja Alessia Anticit 6:3, 6:2. Kuid veerandfinaalis Läti mängija Keisija Berzina vastu mängis Anikina juba kõrgema palavikuga ja seisul 5:7, 0:2 andis ta vastasele loobumisvõidu.

Sarnaselt polnud tervisega õnne ka Ken Inkil, kes Salsomaggiore turniiri avaringis andis seisul 2:6, 0:3 kerge vigastuse tõttu loobumisvõidu itaallasele Luca Cosimile.

Toimetaja: Maarja Värv

