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Soomer naasis võistlustulle Nürburgringil: tore on taas tsikli seljas olla

Motosport
Hannes Soomer.
Hannes Soomer. Autor/allikas: Damon Teerink
Motosport

Septembri esimesel nädalavahetusel võõrustas Euro Moto karikasarja tsiklimehi Saksamaal Nürburgringil. Kurikuulsa "Rohelise Põrgu" asemel võistlesid mootorratturid 3,6 km pikkusel GP-rajal ja teiste seas asus seda üle mõõtma ka Hannes Soomer.

Mäletatavasti kukkus eestlane juuli alguses Jaapanis Suzuka kestvussõidu treeningul ja pidi vigastuste tõttu sealtpeale kaks Euro Moto etappi vahele jätma. Soomer läks seekord Saksamaale selleks, et võistlusolukorras järgi proovida, kas füüsis on hooaja viimaseks, kahe nädala pärast toimuvaks Bol d'Ori kestvussõiduks piisavalt taastunud.

Kvalifikatsioonis sõitis Soomes välja 10. stardikoha ja pühapäevases esimeses võistlussõidus tõusis ta koha jagu kõrgemale. Teises sõidus enam nii hästi ei läinud ja Soomer nägi ruudulippu 12. "Nädalavahetus sujus üllatusteta. Ajatreeningutega jäin rahule ja enamaks polnud füüsis praegu võimeline. Paremale pööravaid kurve sõitis mootorratas üksi ja vasakpoolsetel sekkusin juhtimisse mina ehk keha ei olnud veel nii jõuliseks murdmiseks valmis, nagu ma seda enamasti teen. Teine sõit oli pigem kannatamine," rääkis Soomer.

Aga mis saab hooaja viimasest, 24-tunni kestvussõidust? "Aus vastus on, et veel ei tea. Praeguse plaani järgi läheme kohale ja otsustame seal, sest vahe nädala eest kodus tehtud treeningute ja Nürburgringi võistluse vahel on väga suur. Kui niimoodi edasi läheb, siis võin sõita küll, aga mul ei ole mingit mõtet minna Prantsusmaale kangelast mängima, et meeskonda alt vedada, kui füüsis vastu ei peaks pidama. Tänase seisu põhjal jätaksin pigem startimata, aga lõpliku otsuse teeme siiski kohapeal," märkis Soomer.

Mootorrataste kestvussõidu MM-hooajale tõmmatakse joon alla kahe nädala pärast, kui Prantsusmaal antakse start teisele tänavusele 24-tunni kestvussõidule (Bol d'Or, 19.-20.09). Viimasest nädala jagu hiljem kõlab ka Euro Moto käimasoleva hooaja lõppakord, kui Hockenheimringil sõidetakse viimane ehk seitsmes etapp (25.-27.09).

Toimetaja: Henrik Laever

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