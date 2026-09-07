Nõmme Unitedi peatreeneriks saab kolmel MM-il mänginud ameeriklane

Wynalda oli esimene USA-s sündinud mängija, kes Bundesligas mängis. Lisaks oli ta USA koondise kapten, esindades koondist 106 korral. Oma karjääri jooksul lõi ta koondise eest 34 väravat ning osales kolmel MM-finaalturniiril (1990, 1994 ja 1998). Karjääri lõpus naasis ta USA-sse ning osales Major League Socceri (MLS) sünni juures.

Aastal 2000 valiti Wynalda CONCACAF-i sajandi sümboolsesse koosseisu, tunnustades teda kui üht piirkonna silmapaistvaimat 20. sajandi mängijat. 2004. aastal võeti ta USA jalgpalli kuulsuste halli liikmeks. Pärast mängijakarjääri lõppu on Wynalda tegutsenud treeneri ja tehnilise juhina ning töötanud jalgpallimeedias, tuues endaga kaasa aastakümnete pikkuse kogemuse erinevatelt tasanditelt ja jalgpallikeskkondadest.

"Usume, et Ericu energia, kirg ja see eriline sära tema silmis annavad meeskonnale võimsa tõuke ning toovad tiimi uskus, intensiivsust ja põnevust," teatas Nõmme United ühismeedias.

Nõmme United on kogunud tänavu Premium liigas 26 mänguvooruga kaheksa võitu ja ühe viigi, 25 punktiga ollakse tabeli eelviimasel ehk üheksandal real. Uus peatreener teeb debüüdi juba teisipäeval, kui minnakse külla Nõmme Kalju FC-le.