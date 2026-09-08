Kaju näitas BMX-krossi Euroopa karikasarja etapil kõrget taset

Eestlast suutis üheksanda etapi finaalis edestada vaid belglane Jan-Viktor Vranckx, kolmanda koha teenis hollandlane Koen Geelink. "Arvestades laupäevaseid ekstreemseid ilmaolusid tugeva tuule ja vihmasaju näol, siis jäin poodiumikohaga rahule," ütles Kaju. "Svilandi rada oli hästi ettevalmistatud ja üleval peetud terve nädalavahetuse vältel arvestades ilmastikuoludega. Tegin eelsõidu järel finaaliks parandused ja suutsin hea tulemuse teha. Kindlasti väärt punktid üldarvestuses."

Finaalidesse jõudsid ka teised eestlased. Mirtel Maidla pälvis G15/16 klassis neljanda ja Paula Palmiste seitsmenda koha, Euroopa karikasarja üldliider Sten Tristan Raid oli meesjuunioride konkurentsis seitsmes ja Rommi Maidla B15/16 klassis kaheksas. 6 ja 7-aastaste klassis võistles Oscar-Andreas Opseth.

Palmiste ei jäänud seejuures oma esimese võistluspäevaga rahule, sest finaalis start ebaõnnestus. "Lisaks kukkusin viimases kurvis neljanda koha pealt ja jäin kokkuvõttes seitsmendaks," lisas Palmiste.

Raidi sõnul läks üheksas etapp väga hästi, arvestades, et tema rangluu ei ole veel täiesti paranenud. "Olin finaalis teisel kohal, kui mu tagakumm plahvatas ja ma ei saanud edasi sõita," ütles Raid.

Pühapäeval samas võistluspaigas toimunud Euroopa karikasarja kümnendal etapil jõudsid pjedestaalile Palmiste (G15/16) ja Kaju (Cruiser 17-29).

Palmiste finišeeris G15/16 klassi finaalsõidus teisena belglanna Esmee Vanderstraeteni järel. Kolmanda koha teenis võitja kaasmaalanna Delphine Beirinckx. Mirtel Maidla ületas lõpujoone kuuendana. "Koha poolest võin kümnenda etapiga rahule jääda," ütles Palmiste. "Värav küll ei õnnestunud kõige paremini, aga suutsin ikkagi end teiseks sõita. Svilandi rada mulle meeldis, sest see oli tehniline."

Euroopa karikasarja üldarvestuses hoiab Palmiste hetkel omas vanuseklassis teist kohta. Võidu eest on võimalus heidelda veel kahel etapil, mis peetakse septembri lõpus Belgias Zolderis.

Kaju pälvis Cruiser 17-29 klassis teise koha teist päeva järjest. Võidu võttis taas belglane Jan-Viktor Vranckx ja kolmas oli hollandlane Koen Geelink.

Meesjuunioride klassis tuli Sten Tristan Raidil vastu võtta 16. koht. "Tundsin ennast hästi, aga kuna mul oli väntadel mõra sees, siis poolfinaali stardist tundsin kohe, et rattaga on midagi valesti ja kui kurvi minnes tegin juba pehme ratta tõttu mitu viga, siis otsustasin katkestada."

Rommi Maidla sai B15/16 klassis 29. koha ning Oscar-Andreas Opseth osales 6- ja 7-aastaste hulgas.