X!

Kaju näitas BMX-krossi Euroopa karikasarja etapil kõrget taset

Jalgrattasport
Andren Kaju pjedestaalil.
Andren Kaju pjedestaalil. Autor/allikas: Navadanet
Jalgrattasport

Norras Svilandis reedel ja laupäeval peetud BMX-krossi Euroopa karikasarja üheksandal etapil pälvis Andren Kaju Cruiser 17-29 klassis teise koha. Pühapäeval toimunud kümnendal etapil saavutas Kaju uuesti teise koha.

Eestlast suutis üheksanda etapi finaalis edestada vaid belglane Jan-Viktor Vranckx, kolmanda koha teenis hollandlane Koen Geelink. "Arvestades laupäevaseid ekstreemseid ilmaolusid tugeva tuule ja vihmasaju näol, siis jäin poodiumikohaga rahule," ütles Kaju. "Svilandi rada oli hästi ettevalmistatud ja üleval peetud terve nädalavahetuse vältel arvestades ilmastikuoludega. Tegin eelsõidu järel finaaliks parandused ja suutsin hea tulemuse teha. Kindlasti väärt punktid üldarvestuses."

Finaalidesse jõudsid ka teised eestlased. Mirtel Maidla pälvis G15/16 klassis neljanda ja Paula Palmiste seitsmenda koha, Euroopa karikasarja üldliider Sten Tristan Raid oli meesjuunioride konkurentsis seitsmes ja Rommi Maidla B15/16 klassis kaheksas. 6 ja 7-aastaste klassis võistles Oscar-Andreas Opseth.

Palmiste ei jäänud seejuures oma esimese võistluspäevaga rahule, sest finaalis start ebaõnnestus. "Lisaks kukkusin viimases kurvis neljanda koha pealt ja jäin kokkuvõttes seitsmendaks," lisas Palmiste.

Raidi sõnul läks üheksas etapp väga hästi, arvestades, et tema rangluu ei ole veel täiesti paranenud. "Olin finaalis teisel kohal, kui mu tagakumm plahvatas ja ma ei saanud edasi sõita," ütles Raid.

Pühapäeval samas võistluspaigas toimunud Euroopa karikasarja kümnendal etapil jõudsid pjedestaalile Palmiste (G15/16) ja Kaju (Cruiser 17-29).

Palmiste finišeeris G15/16 klassi finaalsõidus teisena belglanna Esmee Vanderstraeteni järel. Kolmanda koha teenis võitja kaasmaalanna Delphine Beirinckx. Mirtel Maidla ületas lõpujoone kuuendana. "Koha poolest võin kümnenda etapiga rahule jääda," ütles Palmiste. "Värav küll ei õnnestunud kõige paremini, aga suutsin ikkagi end teiseks sõita. Svilandi rada mulle meeldis, sest see oli tehniline."

Euroopa karikasarja üldarvestuses hoiab Palmiste hetkel omas vanuseklassis teist kohta. Võidu eest on võimalus heidelda veel kahel etapil, mis peetakse septembri lõpus Belgias Zolderis.

Kaju pälvis Cruiser 17-29 klassis teise koha teist päeva järjest. Võidu võttis taas belglane Jan-Viktor Vranckx ja kolmas oli hollandlane Koen Geelink.

Meesjuunioride klassis tuli Sten Tristan Raidil vastu võtta 16. koht. "Tundsin ennast hästi, aga kuna mul oli väntadel mõra sees, siis poolfinaali stardist tundsin kohe, et rattaga on midagi valesti ja kui kurvi minnes tegin juba pehme ratta tõttu mitu viga, siis otsustasin katkestada."

Rommi Maidla sai B15/16 klassis 29. koha ning Oscar-Andreas Opseth osales 6- ja 7-aastaste hulgas.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

18:49

Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

17:43

Ärm finišeeris Tšehhis peetud velotuuri finaaletapil esikümnes

15:41

Kaju näitas BMX-krossi Euroopa karikasarja etapil kõrget taset

13:08

Eliis Paas sõitis MM-il kahel korral esikümnesse

06.09

Van Aert sai lühendatud etapil teise võidu

06.09

Kõiv võitis Belgias ühepäevasõidu, Lohk teenis kolmanda koha

05.09

Gravelis tulid Eesti meistriks Tarassov ja Tuisk

05.09

Lepik saavutas pararatturite MM-il 12. koha

05.09

Pogacar sõlmis koduklubiga pika lepingupikenduse

04.09

Van Aert sai Vueltal viimaks oodatud etapivõidu

04.09

Rait Ärm oli võidukas Tšehhis, Karl Patrick Lauk Hiinas

03.09

Vuelta etapi võitis noor üllatusmees

03.09

Olümpiakohta sihtiv Eesti trikirattur tuli Lätis kuuendaks

02.09

Brennan saavutas tiimikaaslaste toel Vueltal kolmanda etapivõidu

02.09

Eesti trikirattur saavutas kõrgetasemelisel võistlusel kuuenda koha

01.09

Prantsuse rattur sai puhkepäeva järel karjääri tähtsaima võidu

31.08

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

31.08

Eesti naisjuunior sai Belgia ühepäevasõidul kolmanda koha

31.08

Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

31.08

Lond võitis juunioride Dobele tuuri finaaletapi, Rei üldarvestuse

sport.err.ee uudised

18:49

Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

18:20

Rannajalgpallikoondist ootab Itaalias otsustav võitlus A-divisjoni koha eest

17:43

Ärm finišeeris Tšehhis peetud velotuuri finaaletapil esikümnes

17:14

Eesti naiskond krooniti lauatennises Baltimaade meistriks

16:48

Susannah Kaul sai paraujumise EM-il 50 m vabaujumises kuuenda koha

16:16

Lajal alustas Prantsusmaal kindla võiduga

15:41

Kaju näitas BMX-krossi Euroopa karikasarja etapil kõrget taset

15:02

Soomer naasis võistlustulle Nürburgringil: tore on taas tsikli seljas olla

14:23

Rootsi suusatäht on viimaks valust vaba

13:40

Markus Kajak võitis kõik kolm võistlussõitu

13:08

Eliis Paas sõitis MM-il kahel korral esikümnesse

12:33

David Luiz nurjas Sappineni debüütvärava võimaluse

12:02

Glinka korjas võidu kahe setiga

11:30

KUULA | "Võimla" võttis kokku viimase nädala suurimad sporditeemad

11:13

TÄNA OTSE | Saksamaa ja Lõuna-Korea heitlevad koha eest veerandfinaalis

10:40

Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

10:13

Kullasoosik USA tümitas viimases alagrupimängus Tšehhit

09:05

Rõbakina mängib esmakordselt kaheksa parema seas

08:41

Neljast neli: Zverev pääses slämmiturniiril taas veerandfinaali

08:05

Neel ja Olmos langesid USA lahtistel konkurentsist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo