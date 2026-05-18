Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 174.) alustas Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsiooniturniiri 6:2, 6:4 võiduga prantslase Robin Bertrandi (ATP 279.) üle.

Ka eelmised kolm omavahelist mängu võitnud Glinka murdis esmaspäevase matši pikas avageimis kolmandal katsel, aga kaotas siis kohe ise oma servi ning Bertrand hoidis seejärel oma servi nulliga.

Rohkem aga prantslasele kodusel slämmiturniiril sõnaõigust ei jäänud: Glinka murdis veel kaks korda, ise rohkem murdepallidega silmitsi ei seisnud ning võitis seisult 1:2 viis geimi järjest.

Teises setis hoidsid mõlemad stabiilselt oma servi, kuigi Bertrandil oli murdevõimalus teises ning Glinkal kaks kuuendas geimis. Eesti teine reket sai otsustava geimi kätte seisul 4:4 ning vormistas siis servigeimil matšivõidu.

Täpselt poolteist tundi kestnud kohtumise jooksul võitis Glinka oma esimeselt servilt 74 protsenti punktidest ning tõrjus vastase neljast murdepallist kolm. 20 lihtvea kõrval läksid Glinkale kirja 16 äralööki ning ta lubas prantslasel tolle teisel servil võita ainult 37 protsenti (10/27) punktidest.

Glinka läheb kvalifikatsiooniturniiri teises ringis vastamisi Boliivia tennisisti Juan Carlos Prado Angelo ning ameeriklase Mackenzie McDonaldi vahelise matši võitjaga. McDonaldil on eelturniiril 18. asetus, ta on kahel slämmiturniiril jõudnud neljandasse ringi ja maailma edetabelis olnud ka 37. kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

