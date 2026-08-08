Glinka võitis poolfinaalis avaseti nulliga, aga kaotas mängu

26-aastane Glinka servis kiirelt möödunud avasetis kaheksa ässa ja võitis oma servil 14 punktist 12, samal ajal kui vastane suutis oma servil 16 mängitud punktist võita kõigest neli.

Teise seti kolmandas geimis ei suutnud Glinka ära kasutada murdevõimalust ning kuuendas geimis murdis hoopis itaallane, kes hoidis seejärel servi kindlalt ja viigistas seisu. Otsustavas setis läks Glinka 4:2 juhtima, aga turniiril neljanda asetusena mängiv Guerrieri lõpetas kohtumise nelja järjestikuse geimivõiduga.

Glinka servis mängu jooksul 14 ässa vastase ühe vastu, Eesti teine reket võitis oma esimeselt servilt 72 ja teiselt 54 protsenti mängitud punktidest. Kui avasetis oli Glinka esimese servi protsent 71, siis kahes järgmises 57. Järgmisel nädalal kerkib ta karjääri parimale edetabelikohale, maailma 160 esimese tennisisti sekka.