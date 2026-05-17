Lajal ja Glinka said teada vastased Prantsusmaa lahtiste kvalifikatisoonis

Mark Lajal
Eesti tennise esireket Mark Lajal ja Daniil Glinka osalevad järgmisel nädalal Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsiooniturniiril, Lajal kohtub 30. asetusega venelasega ning Glinka vabapääsmega prantslasega.

Maailma edetabelis 158. real paiknev Lajal kohtub kvalifikatsiooniturniiri avaringis viis aastat vanema venelase Roman Safiulliniga (ATP 144.). 28-aastane Safiullin pääses 2023. aastal Wimbledoni slämmiturniiril veerandfinaali, 2024. aasta alguses kerkis ta maailma edetabelis 36. reale.

Edetabeli 178. real asetsev Glinka kohtub kvalifikatsioonis vabapääsmega turniirile pääsenud prantslase Robin Bertrandiga (ATP 278.). Nad on varasemalt kolm korda kohtunud, 26-aastane Glinka on võitnud kõik kolm matši.

Kolm aastat noorem prantslane mängis ka mullu koduse slämmiturniiri kvalifikatsioonis, aga kaotas oma esimese matši ning langes konkurentsist. Mullu jaanuaris kerkis ta maailma edetabelis 260. reale.

Kvalifikatsiooniturniirid algavad esmaspäeval, põhiturniirile pääsemiseks tuleb võita kolm kohtumist. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

