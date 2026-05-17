Sinner jahib Roomas teist järjestikust karikat

Reedel alanud poolfinaal pandi kolmandas setis pausile, kuna Itaalia pealinnas hakkas vihma sadama. Sinner oli selleks hetkeks ees 6:2, 5:7, 4:2, aga Medvedev võttis laupäeval taasalanud mängus kohe geimivõidu. Sinner vastas omakorda ning sai seejärel kaks matšpalli, aga venelane tõrjus mõlemad ja jõudis taas geimi kaugusele. Maailma esireket aga ei vääratanud ning vormistas järgmises geimis 6:4 võidu.

"See oli teistsugune väljakutse. Tavaliselt ei ole mul unega probleeme, aga sel korral ei olnud üldse lihtne. Oled kolmandas setis, matš on peaaegu läbi, aga siis pead ikka uuesti kohale tulema. Sa ei tea kunagi, kuidas siis läheb," rääkis itaallane. "Sama pinge nagu matši alguses. Aga olen õnnelik selle üle, kuidas ma olukorraga toime tulin ja jälle finaali pääsesin."

Sinner kohtub finaalis norralase Casper Ruudiga, kes alistas teises poolfinaalis itaallase Luciano Darderi kindlalt 6:1, 6:1.

Kui Sinner peaks finaalis norralase alistama, lisaks ta oma uhkesse auhinnakappi viimase puuduoleva Masters-sarja karika. Ainult Novak Djokovic on võitnud kõik üheksa Masters-sarja turniiri. Lisaks saaks Sinnerist esimene itaallane alates Adriano Panattast 1976. aastal, kes Rooma turniiril võidutsenud.

Finaal toimub pühapäeva õhtupoolikul.