X!

Sinner jahib Roomas teist järjestikust karikat

Tennis
Jannik Sinner ja Casper Ruud
Jannik Sinner ja Casper Ruud Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Tennis

Meeste tennise esireket Jannik Sinner lõpetas Roomas toimuval Masters-sarja turniiril vihma tõttu pausile pandud poolfinaali Daniil Medvedevi (ATP 9.) vastu ning kohtub finaalis Casper Ruudiga (ATP 25.).

Reedel alanud poolfinaal pandi kolmandas setis pausile, kuna Itaalia pealinnas hakkas vihma sadama. Sinner oli selleks hetkeks ees 6:2, 5:7, 4:2, aga Medvedev võttis laupäeval taasalanud mängus kohe geimivõidu. Sinner vastas omakorda ning sai seejärel kaks matšpalli, aga venelane tõrjus mõlemad ja jõudis taas geimi kaugusele. Maailma esireket aga ei vääratanud ning vormistas järgmises geimis 6:4 võidu.

"See oli teistsugune väljakutse. Tavaliselt ei ole mul unega probleeme, aga sel korral ei olnud üldse lihtne. Oled kolmandas setis, matš on peaaegu läbi, aga siis pead ikka uuesti kohale tulema. Sa ei tea kunagi, kuidas siis läheb," rääkis itaallane. "Sama pinge nagu matši alguses. Aga olen õnnelik selle üle, kuidas ma olukorraga toime tulin ja jälle finaali pääsesin."

Sinner kohtub finaalis norralase Casper Ruudiga, kes alistas teises poolfinaalis itaallase Luciano Darderi kindlalt 6:1, 6:1.

Kui Sinner peaks finaalis norralase alistama, lisaks ta oma uhkesse auhinnakappi viimase puuduoleva Masters-sarja karika. Ainult Novak Djokovic on võitnud kõik üheksa Masters-sarja turniiri. Lisaks saaks Sinnerist esimene itaallane alates Adriano Panattast 1976. aastal, kes Rooma turniiril võidutsenud.

Finaal toimub pühapäeva õhtupoolikul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

12:01

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

08:32

Sinner jahib Roomas teist järjestikust karikat

16.05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

15.05

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

14.05

Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

14.05

Alistamatu Sinner võttis Djokovicilt järjestikuste võitude rekordi

14.05

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14.05

Swiatek teenis hooaja esimese võidu esikümne mängija üle

13.05

Carol Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile, aga kaotas avaringis

13.05

Glinka pidi Tuneesias noore belglase paremust tunnistama

13.05

Gauff pääses viienda matšpalliga poolfinaali, Cirstea sai lätlannast jagu

12.05

Läti tennisist põrus dopinguga

12.05

Zverev kaotas otsustava seti nulliga, Sinner kulges muretult veerandfinaali

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

Sinner loovutas kolmandas ringis vastasele vaid kaks geimi

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:34

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

12:01

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

11:23

Xabi Alonso saab Chelsea peatreeneriks

10:56

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta

10:21

Poom lõpetas eduka poolhooaja Slovakkias väravasööduga

09:42

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

09:09

Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

08:32

Sinner jahib Roomas teist järjestikust karikat

08:05

TÄNA OTSE | Kas Paidel õnnestub kodumurul tabeliliider Levadiat pidurdada?

16.05

Manchester City tuli kaheksandat korda Inglismaa karikavõitjaks

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

16.05

Massiaru külarahvas tegi Jaan Taltsile kingituse

16.05

ETV spordisaade, 16. mai

16.05

Hussar võtab Maijooksust maksimumi: olen ka pühapäeval stardis

16.05

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus Uuendatud

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Naiste võrkpallikoondis sai uue peatreeneri debüütmängus jagu Leedust

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Mets ja St. Pauli langesid Saksamaa esiliigasse

16.05

Flora võitis viienda mängu järjest Uuendatud

loetumad

16.05

Even Tudeberg kandideerib EOK presidendiks

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Liis-Grete Hussar kaitses taas Maijooksu võitu

15.05

LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

16.05

Bell ja Nurme jooksid Helsingis pjedestaalile, Mühlbergilt U-20 rekord

16.05

Neljakordse MVP hiilgav viskepäev tõi tiitlikaitsjale kolmanda võidu

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

16.05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

16.05

Schilder liitus 21 meetri klubiga, Duplantis jahtis maailmarekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo