Maailma esireket Sinner jätkab Wimbledonis kindlal kursil

Kui Sinner pidi avaringis pidama viiesetilise kohtumise ja teises ringis lahendama kaks setti kiires lõppmängus, siis seekord oli itaallase esitus märksa kindlam. Ta kontrollis mängu algusest lõpuni ega andnud maailma edetabelis 81. kohal paiknevale Brooksbyle kuigi palju võimalusi.

24-aastane Sinner murdis avasetis vastase servi seisul 3:3, kui Brooksby eksis eeskäelöögiga, ning võitis avaseti 37 minutiga 6:4. Teises setis üritas ameeriklane mängupilti muuta, tuues Sinnerit rohkem võrgu juurde, kuid neljakordne suure slämmi turniiride võitja tuli sellega hästi toime ja kasvatas eduseisu kahe setini.

Kolmandas setis murdis Brooksby esimesena Sinneri servi, kuid maailma esireket vastas kohe vastasmurdega ning hoidis seejärel kindlalt initsiatiivi. Lõpuks vormistas ta võidu kolmes setis.

Kaheksandikfinaalis kohtub Sinner Jaapani kvalifikatsioonist põhitabelisse murdnud Shintaro Mochizukiga.