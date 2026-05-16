Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

Sel hooajal ülivõimsas hoos olnud Sinner loovutas reedese poolfinaali neljas esimeses geimis maailma üheksandale reketile Medvedevile vaid kaks punkti ja läks 4:0 juhtima, enne kui võitis seti 32 minutiga 6:2. Oma servil võitis Sinner avasetis 18 punktist 16, Medvedev tegi üheksa lihtviga.

Teises setis oli Sinner aga nähtavalt kurnatud, kui toetus mitmel korral oma reketile, et hinge tõmmata. Maailma üheksas reket läks 3:0 ette ning raiskas neljandas geimis kolm murdepalli, itaallane suutis vastu murda, aga kaotas siis 12. geimis taas oma servi. See oli sel turniiril esimene sett, mille Sinner on kaotanud.

Otsustava seti alguses oli Sinner taas kosunud, läks murde toel 3:1 ette ning ei seisnud silmitsi ühegi murdepalliga, enne kui kohtumine vihma tõttu pooleli jäi. Sinneri ja Medvedevi poolfinaal jätkub laupäeva pärastlõunal itaallase 6:2, 5:7, 4:2 eduseisult vahetult enne naiste turniiri finaali.

Itaallaste siseasjaks meeste turniir Roomas aga ei jää, sest Casper Ruud alistas esimesena lõppenud poolfinaalis Luciano Darderi kindlalt 6:1, 6:1. Vaid 65 minutit kestnud mängu jooksul jäi itaallase arvele üheksa äralööki ja 23 lihtviga, Ruud realiseeris oma üheksast murdepallist kuus ja võitis oma esimeselt servilt 74 protsenti punktidest.

"See oli vist mu kümnes Masters-sarja turniiri poolfinaal ja tema jaoks esimene – mõistagi üritad selliseid kogemusi ära kasutada ja sain täna sellega hakkama. Ta oli võib-olla veidi närvis, mina üritasin olla keskendunud," sõnas Ruud võidu järel.