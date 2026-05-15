Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

Tennise naiste maailma kolmas reket Iga Swiatek kaotas Roomas toimuval kõrgetasemelisel turniiril poolfinaalis ukrainlannale Elina Svitolinale (WTA 10.) 4:6, 6:2, 2:6.

Kogupunktidega jäi peale poolatar 88:86, aga ukrainlanna oli selgelt osavam murdepallide lahendamisel: üheksast võimalusest kasutas ta ära kuus, Swiatek sai viis murret, kuid šansse oli koguni 16.

Seega sai Svitolina endisest maailma esireketist juba teist korda viimastel kuudel jagu, sest võitis Swiatekit kolmes setis ka märtsis Indian Wellsi turniiri veerandfinaalis.

Esikohamatšis läheb ukrainlanna kokku maailma edetabelis neljandat kohta hoidva ameeriklanna Coco Gauffiga, keda ta võitis nii jaanuaris Austraalia lahtistel kui ka veebruaris Dubais.

Edu korral oleks tegemist Svitolina karjääri viienda WTA 1000 taseme turniiri võiduga, aga eelmisest möödub juba kaheksa aastat, sest ta oli Itaalia lahtiste meister ka 2017. ja 2018. aastal.

22-aastane Gauff on võitnud seni kolm WTA 1000 taseme turniiri, aga kõik senised triumfid on tulnud kõval kattel. Tunamullu kaotas ta Roomas turniiri finaalis kohalikule lemmikule Jasmine Paolinile.

Toimetaja: Siim Boikov

