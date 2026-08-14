Swiatek võitis Torontos hooaja esimese tiitli

Kohtumine kestis 75 minutit. Swiatek haaras avasetis kiiresti initsiatiivi ja võitis selle 6:2. Teises setis suutis Rybakina alguses paremini vastu panna, kuid Swiatek murdis tema pallingu seisul 3:2 ning rohkem vastane mängu tagasi ei jõudnud.

Swiatekile oli see karjääri 26. WTA tiitel ja 12. WTA 1000 kategooria turniirivõit. Selle näitajaga tõusis ta Arina Sabalenkast (11) mööda ning jääb WTA 1000 tiitlite arvestuses alla vaid Serena Williamsile, kellel on neid 13.

Poolat esindav Swiatek oli enne Toronto võitu pidanud tänavu ootama oma esimest finaalikohta. Maailma edetabelis kaheksandaks langenud kuuekordne suure slämmi võitja sai aga Kanadas oma mängu taas hästi käima.

Swiatek alustas turniiri 6:0, 6:0 võiduga ning jõudis finaali, alistades teel Marta Kostjuki, Diana Shnaideri ja Elina Svitolina. Poolfinaalis sai ta Svitolinast jagu kolmes setis.

"Ma arvan, et kui ma olen finaalis, tähendab see, et mu mäng on hea ja see annab mulle kindlasti enesekindlust," ütles Swiatek pärast finaali.

Rõbakina jaoks oli Toronto turniir pikk ja kurnav. Kasahh oli viiest viimasest kohtumisest neljas pidanud mängima kolm setti ning alistas teel finaali nii Naomi Osaka kui ka Coco Gauffi.

"Tunnen end nüüd kuidagi purustatuna. Eriti kui turniir on läbi, tunned kõike veelgi rohkem," sõnas Rõbakina pärast finaali.

Swiatek tõuseb värske edetabeli kohaselt maailma kaheksandalt kohalt viiendale. Tänavuse hooaja võidujooksus WTA finaalturniirile kerkib ta samuti kaks kohta ja on nüüd kümnes.

Toronto tiitliga on Swiatek võitnud kõik viis olulist Põhja-Ameerikas peetavat turniiri: Indian Wellsi, Miami, US Openi, Cincinnati ja nüüd Kanada lahtised meistrivõistlused. Karjääri suure slämmi täiskomplektist on tal puudu veel Austraalia lahtiste võit.