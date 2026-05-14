X!

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

Suusatamine
Johannes Hösflot Kläbo.
Johannes Hösflot Kläbo. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Norra murdmaasuusataja Johannes Hösflot Kläbo jõudis pärast mitmeid nädalaid kestnud läbirääkimisi Norra suusaliiduga kokkuleppele ja valmistub uueks hooajaks rahvuskoondise liikmena.

Läbirääkimiste keskmes oli võimaldada Kläbole suuremat autonoomiat hooajaeelsel ettevalmistusperioodil. Selle soovi kiitis Norra alaliit heaks, lisaks kiitis heaks ka Kläbo iga-aastase kõrgmäestiku treeninglaagri USA-s Park Citys.

"Olen väga rõõmus, et saime kõik üksikasjad lõplikult paika pandud. Võimalus treenida nii nagu soovin on ülioluline. Julgeksin isegi öelda, et laager USA-s on minu jaoks püha. Olen seal käinud viimasel neljal aastal ja usun, et see on hooajaks ettevalmistumisel lausa hädavajalik. Mul on seal olemas kõik, mida treenimiseks vajan," rääkis Kläbo TV2-le.

Kokkuleppe tulemusena ei ole Kläbo kohustatud osalema Norra koondise esimeses ühises kõrgmäestikulaagris. "Ilmselt liitun koondisega viimases kõrgmäestikulaagris ja seejärel suundun Livignosse," lisas ta.

Kläbo lubas, et võrreldes varasemate hooaegadega kavatseb ta tuleval hooajal kanda koondises suuremat liidrirolli ja aidata noori koondislasi. "Mitmed noored koondislased liituvad meiega kõrgmäestikulaagris esmakordselt. Neil puudub vajalik kogemus, seega kindlasti tahan neid aidata ja jagada neile teadmisi, mida olen viimaste aastate jooksul õppinud."

Murdmaasuusatamise MK-sarja uus hooaeg algab novembri lõpus Soomes Rukal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

15:03

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14:28

Eesti tiim võitis Brasiilias seiklusspordi MK-etapi

13:51

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

13:20

Inter sai meistritiitli kõrvale ka karikavõidu

13:19

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

12:44

Kaks rasket mängu pidanud Hollas ja Remmelg pääsesid Xiamenis alagrupist edasi

12:12

Manchester City püsib Arsenali kannul

11:47

Rump stardib Nürburgringi 24 tunni sõidul: kõige olulisem on puhtalt läbi tulla

11:15

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

10:49

Cleveland Cavaliersi lahutab edasipääsust üks võit

laskesuusatamine

12.05

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

12.05

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

12.05

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

07.05

Eesti laskesuusajuhina jätkab Tarmo Kärsna

jäähoki

11:15

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

13.05

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

13.05

Sidney Crosby asub jahtima teist MM-tiitlit

13.05

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

freestyle suusatamine

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

26.04

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

kahevõistlus

05.05

Kahevõistlejate palve ROK-ile: meie unistus on teie kätes, hoidke seda elus

21.04

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

04.04

Prantsusmaa tippsportlased moodustasid ühisrinde: me ei tohi hüljata kahevõistlust

31.03

Norras baasi vahetav Kristjan Ilves: hüppemäel tuleb muutusi teha

suusatamine

13:51

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

13.05

Heidi Weng lõpetab järgmisel aastal karjääri

23.04

FIS-i president sai tagasivalimiseks abikäe Gruusiast

20.04

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

kiiruisutamine

07.05

Uisuliit valis uue juhatuse

06.05

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

suusahüpped

30.03

Aigro tulevikuplaanid on veel lahtised, aga soov on jätkata Norras

29.03

MK-hooaeg lõppes Lindviki võiduga, Stoch ja Fettner jätsid hüvasti

28.03

Nika Prevc pani hooajale võiduka punkti

27.03

Aigro tegi Planica lennumäel hooaja lõpetuseks kaks korralikku hüpet

iluuisutamine

07.05

Uisuliit valis uue juhatuse

06.05

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

17.04

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

15.04

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

mäesuusatamine

13.05

Tormis Laine vahetab tiimi ja suusamarki

01.05

Vonn: ainult üks operatsioon veel minna

25.03

Shiffrin kindlustas kuuenda MK-sarja üldvõidu

24.03

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

jääkeegel

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

11.05

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

11.05

Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

07.05

Meeste kurlingukoondis avas MM-i kvalifikatsiooniturniiril võiduarve

lumelauasõit

30.03

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo