Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

Läbirääkimiste keskmes oli võimaldada Kläbole suuremat autonoomiat hooajaeelsel ettevalmistusperioodil. Selle soovi kiitis Norra alaliit heaks, lisaks kiitis heaks ka Kläbo iga-aastase kõrgmäestiku treeninglaagri USA-s Park Citys.

"Olen väga rõõmus, et saime kõik üksikasjad lõplikult paika pandud. Võimalus treenida nii nagu soovin on ülioluline. Julgeksin isegi öelda, et laager USA-s on minu jaoks püha. Olen seal käinud viimasel neljal aastal ja usun, et see on hooajaks ettevalmistumisel lausa hädavajalik. Mul on seal olemas kõik, mida treenimiseks vajan," rääkis Kläbo TV2-le.

Kokkuleppe tulemusena ei ole Kläbo kohustatud osalema Norra koondise esimeses ühises kõrgmäestikulaagris. "Ilmselt liitun koondisega viimases kõrgmäestikulaagris ja seejärel suundun Livignosse," lisas ta.

Kläbo lubas, et võrreldes varasemate hooaegadega kavatseb ta tuleval hooajal kanda koondises suuremat liidrirolli ja aidata noori koondislasi. "Mitmed noored koondislased liituvad meiega kõrgmäestikulaagris esmakordselt. Neil puudub vajalik kogemus, seega kindlasti tahan neid aidata ja jagada neile teadmisi, mida olen viimaste aastate jooksul õppinud."

Murdmaasuusatamise MK-sarja uus hooaeg algab novembri lõpus Soomes Rukal.