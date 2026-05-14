Swiatek teenis hooaja esimese võidu esikümne mängija üle

Rooma turniiri varem kolmel korral võitnud Swiatek kohtus veerandfinaalis maailma viienda reketi Jessica Pegulaga ning loovutas vastasele kokku vaid kolm geimi, teenides 67 minutiga kindla 6:1, 6:2 võidu. Swiatek ei seisnud silmitsi ühegi murdepalliga ja realiseeris ise seitsmest murdevõimalusest neli.

Tegu oli sel hooajal Swiateki esimese võiduga maailma esikümnesse kuuluva mängija üle. Ta oli alates eelmise hooaja lõpust kaotanud kuus järjestikust kohtumist esikümne mängija vastu.

"Kohe algusest peale tundsin, et suudan mängu dikteerida. Ka taktikaliselt kõik klappis. Palli tunnetus oli väga hea. Suutsin lihtsalt oma võimalused ära kasutada ja enesekindlalt mängida," rääkis poolatar matši järel.

Swiateki järgmiseks vastaseks on 2017. ja 2018. aastal Roomas võidutsenud ukrainlanna Elina Svitolina, kes lülitas 2:6, 6:4, 6:4 võiduga konkurentsist välja maailma teise reketi Jelena Rõbakina.

Svitolina ja Swiatek on omavahel vastamisi läinud kuuel korral ja neist neli lõppesid poolatari võiduga. Teises poolfinaalis kohtuvad Coco Gauff (WTA 4.) ja Sorana Cirstea (WTA 27.).

Meeste turniiril tagasid endale koha nelja parema seas kodupubliku toetust nautiv Luciano Darderi (ATP 20.) ja Norra esinumber Casper Ruud (ATP 25.). Darderi sai 7:6 (5), 5:7, 6:0 jagu hispaanlasest Rafael Jodarist (ATP 34.) ning Ruud oli 6:1, 1:6, 6:2 üle venelasest Karen Hatšanovist (ATP 15.).

Darderil õnnestus seejuures teist matši järjest vastane otsustavas setis nullile jätta, sest 16 parema seas tegi ta sama maailma kolmandale reketile Alexander Zverevile.

Neljapäeval selguvad järgmised edasipääsejad paaridest Jannik Sinner (ATP 1.) - Andrei Rubljov (ATP 14.) ja Martin Landaluce (ATP 94.) - Daniil Medvedev (ATP 9.).