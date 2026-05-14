Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

Gauff kaotas kohe kohtumise alguses oma servigeimi ja jäi 2:4 kaotusseisu, aga võitis siis neli geimi järjest ja suutis avaseti enda kasuks pöörata. Teises setis murdis rumeenlanna maailma neljanda reketi servi kahel korral, aga kaotas ise kolm oma servigeimi kolm korda.

Ameeriklanna võitis oma esimeselt servilt 74 protsenti mängitud punktidest, oma kuuest murdepallist realiseeris ta viis. Kõigist mängitud punktidest kuulus Gauffile 58 protsenti punktidest.

Veerandfinaalis viienda matšpalliga edasipääsu taganud Gauff mängib Rooma turniiri finaalis teist aastat järjest: mullu kaotas ta Jasmine Paolinile 4:6, 2:6. Karjääri jooksul on ameeriklanna jõudnud 16 WTA turniiri finaali, millest on võitnud 11.

Teise finalisti selgitavad neljapäeva hilisõhtul Iga Swiatek ja Elina Svitolina.