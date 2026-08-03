X!

Eala tegi Filipiinide tenniseajalugu

Tennis
Alexandra Eala.
Alexandra Eala. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

21-aastasest Alexandra Ealast (WTA 28.) sai esimene Filipiinide tennisist, kes võitnud WTA turniiri.

Eala alistas Washingtonis toimunud 500 kategooria kõvakattega turniiril teel finaali kolm asetusega vastast: seitsmenda asetusega tiitlikaitsja Leylah Fernandeze (WTA 34.), teise asetusega ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 10.) ja kolmanda asetusega Naomi Osaka (WTA 13.).

Pühapäeval alanud finaalis läks Eala vastamisi kõrgeimat asetust omanud Jessica Pegulaga (WTA 3.). Favoriidi rollis olnud ameeriklanna võitis esimese seti 6:4, kuid teise seti alguses matš peatati tugeva vihmasaju tõttu.

Esmaspäeval jätkasid naised teise seti mängimist seisul 2:1 Eala kasuks ning filipiinlanna ei jätnud Pegulale erilist sõnaõigust, saavutades 6:4 setivõidu ja võites otsustava seti 6:0. Seejuures sai Pegula kolmandas setis kirja ainult kaheksa punkti.

"Tunnen tohutut armastust. See oli minu esimene võimalus võita WTA tiitel ning teadsin, et isegi kui kaotan, siis see ei jää kindlasti minu viimaseks võimaluseks. Juba ainuüksi finaali jõudmine oli minu karjääris märgiline verstapost. Teadsin, et olenemata sellest, mis finaalis juhtub, ma olen juba võitnud," rääkis Eala matši järel.

Karjääri esimese WTA turniirivõidu teeninud Eala tõuseb maailma edetabelis esmakordselt 20 parema sekka, eeldatavasti 20. positsioonile.

Esmaspäeva õhtul selgub Washingtoni turniiril ka meeste üksikmängu võitja, kui finaalis kohtuvad kodupubliku toetust nautiv Taylor Fritz (ATP 9.) ja hispaanlane Rafael Jodar (ATP 15.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

20:52

Eala tegi Filipiinide tenniseajalugu

18:26

Glinka alistas Egiptuse esireketi kolmes setis

11:24

16-aastane tennisist võitis oma esimese WTA tiitli

10:13

Lajal tõusis taas Eesti esireketiks

02.08

Mölder kaotas Dublini turniiri finaalis

02.08

Lajal pidi Vancouveri Challengeri finaalis tunnistama Wolfi paremust

01.08

Esinumbri alistanud Mölder pääses Dublinis finaali

01.08

Mölder jõudis Dublini M15 turniiril kindla võiduga poolfinaali

01.08

Lajal pääses Vancouveris finaali ja kerkib taas Eesti esinumbriks

31.07

Nuudi saatis esimese asetusega vastase reketeid pakkima

31.07

Lajal sammus kindla võiduga Vancouveri Challengeri poolfinaali

31.07

Mölder pääses Dublini M15 turniiril veerandfinaali

30.07

Nuudi ja Roots püsivad Soomes võidulainel

30.07

Päevaga kaks võitu saanud Lajal jõudis Vancouveris veerandfinaali

30.07

Nuudi jätkas Soomes võidukalt ka paarismängus

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:31

Noorte käsipallikoondis pidi Hollandi kindlat paremust tunnistama

21:12

Maarika Lepik tuli naistest kirveviskamise maailmameistriks Uuendatud

20:52

Eala tegi Filipiinide tenniseajalugu

20:07

Vägev soolosõit kergitas Norra ratturi Touri kollasesse liidrisärki

19:31

Chelsea täiendas koosseisu kahe kogenud inglasega

19:00

Grauenite perekond võitis Lähtel kolm Eesti meistritiitlit

18:26

Glinka alistas Egiptuse esireketi kolmes setis

17:48

Keila Korvpallikooliga liitus belglasest ääremängija

17:12

A. Le Coq Arenal tekitatud kahju ulatub 30 000 euroni

16:45

Paide Linnameeskond võib edu korral kohtuda Lissaboni Benficaga

16:10

Pärnu Purjetamisnädala regatil selgusid Eesti meistrid

15:50

Prantsusmaa laskesuusatäht: kõige raskem pole võistlemine, vaid koondisesse pääsemine

15:16

Vabaduse väljakule kerkivad kõigile avatud korvpalliplatsid

14:48

Toyota selgitas Ogier' avariid: see ei olnud tingitud tehnilisest rikkest

14:12

Juventus sõlmis lepingu PSG ründajaga

13:41

Mäeuibo võitis iXS mäestlaskumise karikaetapi

13:02

Pogacar naaseb üle seitsme aasta Vueltale

12:29

Võsu Beach House Cupi esikohad läksid Eesti esipaaridele

11:57

Heiki Nabi võitis Leedus hõbemedali

11:24

16-aastane tennisist võitis oma esimese WTA tiitli

loetumad

02.08

Dahlmeieri dokumentaalis selgus, et teda hoiatati enne saatuslikku tõusu

11:24

16-aastane tennisist võitis oma esimese WTA tiitli

15:50

Prantsusmaa laskesuusatäht: kõige raskem pole võistlemine, vaid koondisesse pääsemine

02.08

Kevin Saarest sai esimene MM-tiitli võitnud Eesti mootorrattasportlane

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks

11:57

Heiki Nabi võitis Leedus hõbemedali

14:48

Toyota selgitas Ogier' avariid: see ei olnud tingitud tehnilisest rikkest

02.08

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis Uuendatud

10:50

Endine FIFA asepresident: Infantino peab parandama naeruväärse plaaniga tekitatud kahju

02.08

Eesti ultratriatlonil püstitati uus maailmarekord

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo