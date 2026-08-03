Eala tegi Filipiinide tenniseajalugu

Eala alistas Washingtonis toimunud 500 kategooria kõvakattega turniiril teel finaali kolm asetusega vastast: seitsmenda asetusega tiitlikaitsja Leylah Fernandeze (WTA 34.), teise asetusega ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 10.) ja kolmanda asetusega Naomi Osaka (WTA 13.).

Pühapäeval alanud finaalis läks Eala vastamisi kõrgeimat asetust omanud Jessica Pegulaga (WTA 3.). Favoriidi rollis olnud ameeriklanna võitis esimese seti 6:4, kuid teise seti alguses matš peatati tugeva vihmasaju tõttu.

Esmaspäeval jätkasid naised teise seti mängimist seisul 2:1 Eala kasuks ning filipiinlanna ei jätnud Pegulale erilist sõnaõigust, saavutades 6:4 setivõidu ja võites otsustava seti 6:0. Seejuures sai Pegula kolmandas setis kirja ainult kaheksa punkti.

"Tunnen tohutut armastust. See oli minu esimene võimalus võita WTA tiitel ning teadsin, et isegi kui kaotan, siis see ei jää kindlasti minu viimaseks võimaluseks. Juba ainuüksi finaali jõudmine oli minu karjääris märgiline verstapost. Teadsin, et olenemata sellest, mis finaalis juhtub, ma olen juba võitnud," rääkis Eala matši järel.

Karjääri esimese WTA turniirivõidu teeninud Eala tõuseb maailma edetabelis esmakordselt 20 parema sekka, eeldatavasti 20. positsioonile.

Esmaspäeva õhtul selgub Washingtoni turniiril ka meeste üksikmängu võitja, kui finaalis kohtuvad kodupubliku toetust nautiv Taylor Fritz (ATP 9.) ja hispaanlane Rafael Jodar (ATP 15.).