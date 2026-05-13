Tormis Laine vahetab tiimi ja suusamarki

Foto: ERR
Tormis Laine karjäär jätkub uues kahemehetiimis, vahetuvad taustajõud ja suusamark. Seljataha jäänud ja tulemuste valguses kahvatu talv sundis meie parima mäesuusataja otsima muudatusi.

Pärast läbimurdelist üle-eelmist hooaega, kui Tormis Laine jõudis MK-etappidel nii suurslaalomis kui ka slaalomis pidevalt punktikohale, kujunes lõppenud olümpiahooaeg tulemuste valguses talle kahvatumaks ega pakkunud 25-aastasele mäesuusatajale endalegi rahulolu.

Laine ütleb, et mitmed otsused polnud õiged ja talvel sai tehtud ka treeningu ülesehituses vigu. "See hetk, kui ma endale mõista andsin, et ilmselt oleme valesse suunda liikunud, siis tekkisid juba ka natuke eriarvamused treeneriga," selgitas olümpia suurslaalomis 28. koha saanud Laine ERR-ile.

"Eks sealt läks see raskeks. Ühel hetkel oli tunne, et ma iga päev lähen küll trenni ja annan endast kõik, aga lihtsalt me ei tee õigeid asju, mis toetaks minu arengut."

Pärast olümpiatalve lõppu algasid kevadel otsingud, et viia läbi hädavajalikud muudatused. Nüüd on uus tiim ja taustajõud leitud. "Teeme täiesti oma tiimi. Minu ja tiimikaaslase Andrej Drukarovi kõrvale. Kahe mehe tiim, kõrvale treener ja hooldemees. Väga individuaalne lähenemine ja saame vaadata just iseenda vajaduste peale," kirjeldas Laine.

"Treener on Hugh Brooks, kes oli kaks esimest aastat, kui olin oma senises Global Racing tiimis, abitreener, aga töötasime väga lähedaselt koos. Ja siis määrdemees on Hans Vaccari, endine slaalomisõitja, kes on Itaalia eest MK-sarjas sõitnud. Õnnelik leid, et selline mees on hooldemeheks, kes ise väga kõrgel tasemel on seda sporti teinud. See on pigem haruldane."

Laine vahetab ka suusamarki ja loodab, et see aitab samuti kaasa tulemuste paranemisele. "Käisin Van Deeri suuski testimas, rääkisin nende inimestega ja nägin seda firmat," ütles ta. "Ühesõnaga: vahetasin ka Van Deeri suuskade peale, millest olen ka väga elevil, sest see on minu tulevikule mõeldes ka üks samm edasi."

Laine lisab, et eesmärgid on tal alati kõrged olnud ja nüüd loodab meie parim mäesuusataja, et tulemused hakkavad ka neid jutte toetama.

Toimetaja: Siim Boikov

